Asesinan a regidor y asesor del Ayuntamiento de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).– Un regidor y un asesor del Ayuntamiento de Pueblo Nuevo Solistahuacán fueron asesinados en menos de 24 horas, en una jornada violenta que ha generado alarma entre habitantes de este municipio de la región de Los Bosques de Chiapas.

El primer hecho se registró la noche del martes, cuando José Amílcar Martínez García, regidor del Ayuntamiento, fue atacado a balazos por sujetos desconocidos. De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario fue interceptado y ejecutado en un ataque directo.

Horas después, alrededor de las 10:30 de la mañana de este miércoles, se reportó un segundo atentado. La víctima fue Carlos Núñez, asesor del presidente municipal Erlen Sánchez, quien —según testimonios de pobladores- fue ejecutado durante un partido de basquetbol.

Testigos señalaron que hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra Núñez, presuntamente más de 20 veces. Reportes preliminares indican que el cuerpo presentaba múltiples impactos de bala de grueso calibre, lo que evidencia el nivel de violencia con el que actuaron los agresores, a plena luz del día y ante la presencia de los pobladores.

Estos hechos ocurrieron apenas un día después de que el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, y el Secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, encabezaran en la zona una sesión de la denominada Mesa de Paz Regional, junto con alcaldes de la región, entre ellos el propio presidente municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, quien incluso posó para la fotografía oficial del encuentro.

Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado no ha emitido información oficial sobre los homicidios, ni el Ayuntamiento ha dado a conocer un posicionamiento público que explique las posibles causas de los ataques o las líneas de investigación que se siguen.

Habitantes del municipio expresaron su preocupación ante lo que consideran una escalada de violencia dirigida contra funcionarios y trabajadores del gobierno municipal, situación que ha incrementado el clima de temor e incertidumbre en la población.

Pobladores consultados recordaron que la violencia no es un fenómeno nuevo en Pueblo Nuevo Solistahuacán. Señalaron que históricamente se ha reportado la presencia de grupos armados, así como un alto índice de asaltos carreteros, particularmente en tramos que conectan a la cabecera municipal.

Asimismo, de manera extraoficial, se menciona que en años anteriores el municipio fue señalado por haber sido lugar de residencia de un presunto narcotraficante originario de Tamaulipas, identificado como Antonio Laredo Donjuán, quien —según versiones locales— habría operado en estados del centro del país y contaba con órdenes de aprehensión en Estados Unidos, al igual que su esposa.

Estos hechos habrían derivado en un operativo federal con apoyo de instancias internacionales durante administraciones pasadas, sin participación de autoridades estatales.

Las autoridades estatales mantienen silencio, mientras la población exige esclarecimiento de los hechos y garantías de seguridad ante el recrudecimiento de la violencia en el municipio.