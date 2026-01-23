Cerca de 100 personas son deportadas por ICE en cruce fronterizo de Hidalgo-Reynosa

REYNOSA, Tamps., ( apro) .- Continúan las deportaciones de migrantes mexicanos desde el sur de Texas. Al menos tres autobuses del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arribaron al Puente Internacional de Hidalgo, Texas, para la repatriación de cerca de un centenar de personas detenidas durante recientes redadas en el Valle de Texas.

El operativo se realizó durante el jueves 22 de enero, cuando agentes federales trasladaron a los migrantes hasta el cruce fronterizo que conecta a Hidalgo con Reynosa,Tamaulipas, donde fueron entregados a las autoridades mexicanas.

En días recientes han circulado en redes sociales diversos videos que muestran operativos del ICE, principalmente en obras de construcción y otros centros laborales en distintas ciudades del Valle de Texas, lo que ha incrementado la preocupación entre la comunidad migrante.

Las acciones antiinmigrantes del gobierno de Estados Unidos ya comienzan a reflejarse en la economía regional, ya que comerciantes y empresarios han expresado su inconformidad ante las redadas, al asegurar que la ausencia de mano de obra ha generado afectaciones directas.

La Asociación de Constructores del Valle del Río Grande informó que la actividad en el sector de la construcción ha disminuido entre un 30 y 40 por ciento como consecuencia de estos operativos, por lo que solicitó al ICE una pausa inmediata en las redadas.

La asociación sostiene que los operativos son indiscriminados y no permiten a muchos trabajadores residentes acreditar su estancia legal en el país, lo que ha generado un clima de incertidumbre generalizada.

De acuerdo con reportes de medios del Valle de Texas, en los últimos meses el ICE y la Patrulla Fronteriza han detenido a más de 9 mil migrantes en esta región fronteriza.