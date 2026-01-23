Choca comitiva que se dirigía a evento de Sheinbaum en Veracruz; hay 3 muertos y 10 heridos

XALAPA, Ver. (apro).- Un choque registrado en la carretera Veracruz-Poza Rica a la altura del entronque de Palma Sola, en el municipio de Alto Lucero, dejó un saldo de tres personas fallecidas y al menos diez lesionados.

De acuerdo con los reportes preliminares, el accidente ocurrió cuando una camioneta y un camión colisionaron de manera frontal, lo que provocó que varios de los ocupantes quedaran atrapados entre los restos de los vehículos.

Las víctimas formaban parte de una comitiva originaria del municipio de Álamo Temapache, integrada por funcionarios y colaboradores del ayuntamiento, que se dirigían a un evento oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum en la ciudad de Cardel.

La presidenta sostuvo este viernes actividades en Veracruz y Cardel.

Entre los lesionados se encuentra Ranulfo Hernández, empresario y suplente del alcalde de Álamo, quien fue trasladado a un hospital junto con otras personas heridas para recibir atención médica. El estado de salud de los lesionados se reporta como grave en varios casos.

Debido a la magnitud del impacto, fue necesaria la intervención del Escuadrón Nacional de Rescate, cuyos elementos utilizaron equipo hidráulico para liberar a las personas que quedaron prensadas. En el lugar se confirmó el fallecimiento de tres personas, entre ellas el conductor de la camioneta.

La circulación vehicular fue cerrada de manera parcial durante varias horas, mientras personal de la Policía Ministerial y servicios periciales realizaron el levantamiento de indicios y las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación, a fin de determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.