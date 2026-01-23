Colectivos aseguran que Guerrero tiene rezago en identificación de 2 mil cuerpos de personas. Foto: X: @GuerreroComSoc

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Guerrero tiene un rezago en la identificación de 2 mil cuerpos de personas, informaron colectivos de familiares de desaparecidos.

También dijeron que la gobernadora Evelyn Salgado prepara un decreto para que el Servicio Médico Forense (Semefo) pase a manos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), propuesta que rechazaron. En su lugar han planteado la creación de un instituto de ciencias forenses, como organismo público descentralizado.

Doce colectivos de familiares de víctimas de desaparición sostuvieron el miércoles 21 una reunión a puerta cerrada con el fiscal general Zipacná Jesús Torres Ojeda; el subsecretario de gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros; el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), Enedina Medrano Serrano.

En el encuentro las autoridades informaron el estado actual de la búsqueda e identificación de personas.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que estuvo presente en la reunión reveló datos que ofrecieron los funcionarios estatales.

El Coordinador General de los Servicios Periciales, Héctor Ramírez Chávez, les informó que el Semefo tiene bajo su resguardo físico 819 cuerpos. Y que a partir de octubre pasado han analizado 211 por lo que faltan 608 cadáveres por estudiar.

Del total de cuerpos, sólo cuentan con 29 cédulas de identificación forense con los datos de la persona fallecida no identificada del periodo 2018 al 2025.

Además, en el Centro Estatal de Resguardo Forense están depositados mil 40 cuerpos de noviembre de 2016 al 28 de noviembre de 2025.

También dio a conocer que se han realizado más de 80 búsquedas en Acapulco y Chilpancingo. Y que de enero de 2025 al 19 de enero de 2026 se han identificado y entregado 286 cuerpos a sus familiares.

David Molina del Colectivo Lupita Rodríguez expresó a las autoridades:

“No se puede ni caminar, en Semefo hay más de 800 cuerpos. Ya están rebasados los refrigeradores y no alcanza para darles la conservación adecuada. Se necesita identificarlos”.

La abogada de Tlachinollan e integrante del colectivo Luciérnaga de Tlapa, Neil Arias Vitinio, denunció que tienen que pasar hasta cuatro años para que los cuerpos sean entregados a sus familiares.

También denunció la omisión y negligencia de la FGE en regiones como en la Montaña donde les han dicho que se han extraviado expedientes.

“No están las carpetas de investigación, nos dicen que ya las mandaron a Chilpancingo a la fiscalía y cuando venimos acá no tienen nada”.

Teodoro Gallegos, padre de Manuel Alejandro Gallegos Valle, desaparecido en 2010 en Amojileca, municipio de Chilpancingo, reclamó que para la fiscalía estatal sus seres queridos son sólo un número.

Consideró que no se ha avanzado en la identificación de los restos óseos que permanecen en el Semefo.

“No se habla de identificación humana, se conformó un centro (de resguardo forense), yo lo estuve viendo y analizando que no era el idóneo. Para empezar, 600 gavetas no son suficientes por la crisis humana que se vive en la entidad”, dijo.

En el encuentro el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez, informó a los colectivos que la gobernadora Evelyn Salgado emitirá un decreto para que el Semefo pasé de la Secretaría de Salud estatal a la FGE.

Las organizaciones respondieron que la mandataria no puede tomar decisiones sin consultar y sin la participación de los familiares de las víctimas.

Al salir de la reunión Betsy Munivez Mayo, integrante del colectivo Guerrero No + Desaparecidos, ahondó:

“Nos causó asombro que nos dijeron que ya prácticamente la gobernadora está sacando un decreto respecto a que nosotros los colectivos solicitamos que Semefo pasara a la fiscalía y eso es una mentira. Nosotros no los solicitamos porque la fiscalía no puede ser juez y parte”.

Recordó que, en la reunión, del 9 de diciembre pasado, con la gobernadora le plantearon que se les tomara en cuenta para todas las decisiones sobre búsqueda y atención a las víctimas.

Fue la primera vez en los cuatro años de gobierno que la mandataria aceptó reunirse con las familias y representantes de víctimas de desaparición.

“Somos nosotros que estamos en campo, que vemos todos los errores y los horrores por la falta de personal”.

David Molina comentó que la propuesta de los colectivos es que se cree un instituto de ciencias forenses similar al del estado de Jalisco. “Entre más autónomo mejor”.

Adelantó que en caso de que se presente el decreto los colectivos se movilizarán.

“No tenemos por qué permitir que esto pase”.

El fiscal general prometió que cada mes se tendrán este tipo de reuniones y se acordó que el 4 de febrero los colectivos se reunirán con la gobernadora.