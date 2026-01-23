Federación no puede pagar 12 mmdp para recuperar agua de Cancún y Riviera Maya cedida a empresa

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo., (apro) .- El Gobierno Federal rechazó una propuesta de 12 mil millones de pesos que la empresa Aguakán sugirió para dejar libre la concesión del suministro de agua potable en Cancún y la Riviera Maya, el corredor turístico más grande del país, donde mantiene control del recurso hídrico desde hace varios años tras verse favorecida por gobiernos priistas.

El jueves 22 de enero, en su conferencia matutina celebrada en Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que analizan el retorno de la concesión del agua potable, pero por otras vías, pues la cantidad que solicitó la empresa la calificaron de exorbitante.

“Se está analizando, tanto el proceso en el que se le dio la extensión de la concesión a esta empresa, como la posibilidad, incluso, pues ellos ya han cumplido con la recuperación de la inversión, la posibilidad de comprar la concesión. Se le ha planteado a la empresa, pero los precios son muy muy altos. Llegaron a plantear, incluso, cerca de 12 mil millones, pero eso sería absurdo pagarlo”, dijo Sheinbaum Pardo.

Aguakán mantiene el suministro del servicio de agua potable y alcantarillado en los municipios donde se ubican Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla Mujeres, la zona turística más grande del país con alrededor de 120 mil cuartos de hotel, algunos de ellos de super lujo.

“El tema es también quién operaría esta concesión, que también se está trabajando con la gobernadora (Mara Lezama) de Quintana Roo y el municipio de Cancún”, agregó la mandataria.

Aguakán logró la concesión del suministro de agua potable en 1993 para los territorios de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos.

En diciembre de 2014, se ratificó el contrato y se amplió hasta el año 2053 incluyendo en el servicio a Playa del Carmen, el corazón de la Riviera Maya.

La aprobación de estos nuevos acuerdos ocurrieron con el visto bueno del exgobernador priista, hoy preso, Roberto Borge Angulo, y personajes como Mauricio Góngora Escalante, excandidato priista a la gubernatura, que convocó, siendo presidente municipal de Playa del Carmen, a una sesión de cabildo en secreto para entregar el control del agua a esta empresa.

En 2023, el Congreso de Quintana Roo, controlado por Morena, aprobó el retiro de la concesión; no obstante, la empresa solicitó un amparo que le fue negado en abril de 2025.

Aguakán ha impugnado estas determinaciones judiciales con el objeto de paralizar el retiro de la prestación del servicio.

En octubre de 2025, Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), abrió la posibilidad de atraer el caso, pero el asunto luego fue retirado de la lista del máximo órgano jurisdiccional.

Por esta razón, en el ámbito judicial, el proceso legal actualmente se encuentra paralizado.