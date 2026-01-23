Gobierno federal claudica en intento de decomisar equipo de transmisión de Radio Universidad-Pueblo

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El gobierno federal reculó en su intentó por decomisar el equipo de transmisión de Radio Universidad-Pueblo, informó el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña.

“Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ha dado instrucciones para que continúe la concesión de radio universidad, para que opere de manera normal”, expresó en un video.

La reacción se da un día después de que el director de la emisora, Sergio Ocampo Arista, difundió el requerimiento de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), antes Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para que la estación entregará su equipo de transmisión en un plazo de 10 días y que en caso contrario recurriría a la Fiscalía General de la República para actuar en términos de la ley.

Reporteros, organizaciones sociales y radioescuchas expresaron su solidaridad con Radio Universidad y coincidieron en que se trata de un nuevo intento por desaparecer un medio que por 44 años ha dado voz a los movimientos sociales y que ha denunciado los diversos episodios de violación a los derechos humanos en la entidad.

Ocampo Arista recordó que en julio de 2023 el extinto IFT otorgó a la emisora una concesión para operar durante 15 años. En ese entonces la concesión la recibió quien fuera director de la estación universitaria, Víctor Hugo Wences Martínez, fallecido el 23 de julio de 2025.

El reportero Zacarias Cervantes expresó el miércoles en el programa Tribuna Libre y frente a colegas que la agresión es también contra los radioescuchas y el pueblo de Guerrero.

Radio Universidad, dijo, es de las últimas en el país donde se da voz a todos los sectores sociales, incluido al gobierno, de manera libre, independiente y gratuita.

“Es una radio realmente abierta, imagínense si se llega a cerrar porque eso es lo que se pretende, al quererse llevar el transmisor que es un aparato elemental para que siga saliendo al aire, se cerrará este espacio independiente”.

Advirtió que el requerimiento del gobierno federal es parte de medidas "legaloides" que se están tomando en el país contra medios y periodistas independientes y críticos.

Radio UAG fue lanzada al aire el 4 de mayo de 1982 en el rectorado de Enrique González Ruiz. Fue concebida como parte del proyecto Universidad-Pueblo que buscó llevar educación profesional a los sectores más desprotegidos y vincularla al desarrollo de los pueblos.

Sin embargo, desde su inicio sufrió los embates de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del ex secretario de Educación Pública, Jesús Reyex Heroles que condicionó la entrega de subsidio a cambio de desaparecerla, lo que orilló a que estuviera fuera del aire por dos años.

En la época reciente, el 23 de febrero de 2022, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, personal del IFT acompañados de la Guardia Nacional irrumpieron con lujo de violencia en la estación para tratar de llevarse el equipo de trasmisión. Reporteros, radioescuchas y activistas lo impidieron.

El 1 de julio de 2025, trabajadores denunciaron que el área jurídica de la UAG recibió un requerimiento por parte del IFT para llevarse el transmisor. Detrás, acusaron, estarían presuntos operadores de los senadores del PRI, Manuel Añorve, y de Morena Félix Salgado, padre de la gobernadora Evelyn Salgado, y cercano al rector Javier Saldaña.

La tarde de este jueves el tres veces rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán, informó en un video en Facebook que, tras una reunión con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones de la ATDT, en la que está la directora de vigilancia, Nathale Alemán, se concertó que “por instrucciones del gobierno federal” la radio continuará operando.

“Desde nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dado instrucciones para que continúe la concesión para radio universidad. Seguirá funcionando de manera normal”, dijo.

La Radio Universidad Pueblo ha operado por casi 44 años sin un presupuesto. Este año el rector manejará a discreción un presupuesto de poco más de 3 mil 608 millones de pesos.