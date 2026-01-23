Homicidio de Fernando Alan será investigado por la FGR: Rocha Moya

Familiares de Fernando Alan convocaron a una marcha este domingo 25 en Culiacán. Foto: José Betanzos / Cuartoscuro

CULIACÁN, Sin. (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de las indagatorias del asesinato de Fernando Alan, crimen ocurrido el 13 de enero en la capital del estado, según lo confirmó el gobernador Rubén Rocha Moya.

En entrevista con medios locales, Rocha explicó que será la FGR la encargada de las diligencias del crimen que ha causado indignación en la sociedad en Culiacán.

“Lo atrae la Fiscalía por los participantes o presuntos participantes del hecho, pero hoy mismo nos informaron que ya la traen la FGR”, dijo.

El caso comenzó a cobrar mayor notoriedad debido a las contradicciones en las primeras versiones, tanto de la Fiscalía local como de elementos del Ejército Mexicano que atendieron el caso de una supuesta agresión.

Sin embargo, familiares y amigos aseguran que el joven nada tuvo qué ver en el enfrentamiento y existe la versión de que fue atacado por el Ejército debido a la similitud del vehículo que tripulaba con uno que militares perseguían.

Al respecto, el gobernador señaló que es muy posible que desde la Secretaría de la Defensa Nacional también se realice una investigación.

“Normalmente lo que hace el Ejército, detiene con su justicia militar a los presuntos participantes y se hace la investigación plena”, dijo.

Por otra parte, familiares de Fernando Alan convocaron a una marcha este domingo 25 en Culiacán.

El llamado se da a un año de la primera gran movilización en la ciudad por la crisis de inseguridad, después de que en enero del año pasado familiares de los niños Gael y Alexander convocaron a una manifestación pacífica que culminó con una protesta en el Palacio de Gobierno exigiendo la renuncia del gobernador.