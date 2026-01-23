Localizan en el Edomex a Lidya, reportada desaparecida desde el 18 de enero

PUEBLA, Pue., (apro).- A cuatro días de su desaparición, Lidya Valdivia fue localizada con vida en Tepetixtla, Estado de México, “sin datos de un embarazo reciente”, informó la Fiscalía General de Puebla.

En un comunicado, la autoridad indicó que se realizaron 50 actos de investigación, entre ellos entrevistas con familiares y amigos de la mujer de 25 años de edad, quien se presumía presentaba un embarazo de nueve meses, revisión de las llamadas telefónicas y de las cámaras de videovigilancia.

Lidya, quien se presumía estaba a punto de dar a luz, supuestamente desapareció desde la madrugada del 18 de enero, cuando transitaba en un carro por la carretera que comunica a la localidad de Acajete con Apango.

De acuerdo a la información que dieron a conocer sus familiares, la joven envió ese día mensajes de audio a su esposo y una fotografía para supuestamente alertar que sujetos desconocidos la iban siguiendo en una motocicleta y un vehículo.

Desde entonces, familiares y amigos de Lidya habían realizado distintas acciones como el cierre de carreteras para exigir a las autoridades que agilizaran su búsqueda.

Esta tarde, la FGEP emitió un comunicado en el que señala:

“Derivado de labores de inteligencia y de investigación, se logró la localización de Lidya N., el día de hoy 22 de enero, a las 16:00 horas, en el municipio de Tepetixtla, Estado de México. Cabe mencionar que Lidya N. se encuentra sana, sin datos de un embarazo reciente”.