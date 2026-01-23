Marina del Pilar confirma divorcio de Carlos Torres, investigado por la FGR

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y su exesposo, Carlos Torres, quien es investigado por la FGR. Foto: Facebook: Carlos Torres

ENSENADA, B. C., (apro) .- La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda firmó los papeles de divorcio con Carlos Alberto Torres Torres el pasado 24 de noviembre de 2025, a poco más de seis meses de que comenzara el escándalo de retiro de visas por parte de los Estados Unidos y una semana más tarde de la filtración de los citatorios de la FGR.

La mandataria de Baja California lo declaró a la prensa el jueves 22 de enero de 2025, a días de que se revelaran detalles de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) contra su ahora exesposo, y quien tuviera cargos honorarios en su administración, así como en el Ayuntamiento de Tijuana, de Ismael Burgueño Ruiz.

“Sí, ya nos divorciamos el 24 de noviembre. Desde ese momento se firmó. No sé cuándo haya surtido efecto. Entiendo que un día después. Ya está formalizado”, dijo.

Carlos Torres anunció en redes sociales que le habían revocado la visa el 10 de mayo de 2025 y, horas más tarde, la gobernadora hizo su propio anuncio donde expresó: “Esa circunstancia también me ha alcanzado. Poco tiempo después de la medida consular que le fue aplicada a él, recibí una notificación similar”.

Para el 8 de octubre del año pasado, Marina del Pilar declaró en una conferencia matinal que había iniciado la separación legal.

“Estamos en proceso de divorcio. Yo respeto mucho a Carlos: es un gran hombre, un gran papá y lo estamos haciendo con mucho cariño y con mucho respeto. Estamos en ese proceso y yo les quiero agradecer que, en este tema que es muy personal, pues agradecerles siempre la disposición de ustedes como medios de comunicación para tratarlo de esa manera. Y sí, efectivamente es cierto”, mencionó en su momento.

Marina del Pilar y Carlos Torres se casaron el 20 de septiembre de 2019, a días de que ella rindiera protesta como presidenta municipal de Mexicali; a la boda fue el entonces gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, según fue documentado.

El 18 de noviembre de 2025 comenzaron a circular en redes sociales distintos citatorios contra figuras políticas de Baja California por parte de la FGR, entre las que se encontraban las de Carlos y su hermano Luis Alfonso Torres Torres. En su momento, la gobernadora aseguró que su expareja no había sido citada formalmente.

El miércoles 21 del presente confirmó que sí había una investigación, como dio a conocer N+Focus; los detalles de la carpeta señalan que presuntamente Carlos pertenece a una red –liderada por su hermano– en la que recibía 150 mil dólares mensuales por parte del entonces director de la policía de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil, para permitir que el cártel de Los Rusos, una facción del Cártel de Sinaloa (CDS), operara en la entidad.

“Son tiempos de aves de rapiña”: Marina del Pilar

Sobre la filtración de los citatorios y los señalamientos, la gobernadora Marina del Pilar afirmó este jueves 22 de enero que son “tiempos de aves de rapiña”, en referencia al proceso electoral 2027 y la esperada guerra sucia por los adversarios.

“Es tiempo de aves de rapiña. Se acercan ya los tiempos electorales, la sucesión, los cambios. Sería muy lamentable que utilicen a la Fiscalía General de la República, una institución tan seria, con fines políticos y fines electorales. Sin embargo, nosotros confiamos en el actuar de la FGR, confiamos en las instituciones que representan todo un gabinete de seguridad”, subrayó.

La mandataria estatal reiteró que espera “una investigación seria”, “a profundidad”, y que se determine conforme a derecho, además de insistir en la confianza hacia la titular Ernestina Godoy.

“Y sí: hay filtraciones. Esta nota sale a partir de la famosa denuncia... es lo mismo: se trata de los mismos famosos citatorios que se estuvieron filtrando que, por cierto, hasta donde tengo entendido, no han sido notificadas las personas que se encuentran dentro de esta denuncia anónima. Hasta donde sé, por la información que se ha proporcionada, es que se hizo a través de correo electrónico y se menciona a una larga lista de personajes”, abundó.

Marina del Pilar recordó que es una responsabilidad de la FGR investigar todas las denuncias anónimas.