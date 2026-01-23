"Mi hijo resbaló solo, no fue torturado": familia de Cris Hernán acepta versión de la Fiscalía

Familia de Cris y la Fiscalía descartan que la muerte del joven haya sido homicidio. Foto: Especial

SALTILLO, Coah., (apro).- Después de que la la madre de Cris Hernán Pérez Rentería dio un ultimátum a las autoridades municipales de Torreón y a la Fiscalía General de Coahuila (FGEC), el titular de esa dependencia, Federico Fernández Montañez, mostró a la familia los videos en los que se observa al joven siendo remitido a las instalaciones del Tribunal de Justicia Municipal.

Se realizó una reunión de la familia con las autoridades estatales, y el fiscal reiteró que no se trató de homicidio sino de un “lamentable accidente”.

Tras la reunión, Guadalupe Pérez señaló que hasta el momento la titular del Tribunal, Marta Rodríguez, no le ha presentado los videos, pero el fiscal se los mostró esta mañana y ahí se observa que el joven resbaló.

“Me voy convencida que mi hijo resbaló solo; se ve en los videos. Lo que yo sí digo es que fui clara y que una vez que me viera los videos tendría paz de que mi hijo no fue torturado, porque se escuchaban muchas versiones”, declaró.

En lo que dijo no estar de acuerdo es la negativa de la titular del Centro de Justicia Municipal, Marta Rodríguez, por mostrar las evidencias en el momento de los hechos y no responder a sus mensajes, por lo que pidió el cese como directora.

Por la mañana, Guadalupe Pérez dio un ultimátum para la entrega de los videos desde el momento en que el joven ingresó al Tribunal hasta que se lo llevaron los paramédicos de la Cruz Roja del lugar.

“Yo le exijo que hasta el día de hoy le doy para que ella demuestre, a mí y ante toda la gente, que mi hijo no fue asesinado ahí; que muestre la cámara desde que mi hijo llega, lo bajan los oficiales. Yo necesito el recorrido desde que entró, hasta donde lo dejaron ahí adentro y también necesito que me den videos donde los paramédicos llegaron a recoger a mi hijo, porque necesito ver dónde ellos levantan a mi hijo, lo suben a la camilla; que se vea dónde sale mi hijo desde la puerta de tribunales y lo suben a la ambulancia y también exijo las cámaras de Cruz roja donde están bajando a mi hijo”, exigió.

Cris Hernán murió el pasado martes 13 de enero, dos días después que fue remitido a las instalaciones del citado tribunal, después de ser detenido por elementos de la Policía de Torreón, quienes llegaron al bar MR. Rabbit, donde el joven celebraba sus 24 años.

Él y sus compañeros no alcanzaron a cubrir la cuenta y el festejado ofreció como garantía teléfonos celulares para después regresar a cubrir los 3 mil pesos faltantes.

Cris fue esposado y subido a una patrulla municipal desde el Paseo Morelos, donde se encuentra el bar, hasta las instalaciones del Tribunal de Justicia Municipal, donde el domingo 18, por la madrugada, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja debido a los problemas de salud que presentaba; luego fue llevado al Hospital General, donde finalmente murió, la mañana del 20.

Tras la reunión con la familia, el fiscal general de Coahuila aseguró que habrá cero tolerancia en las indagatorias.

“Lo que tenemos que determinar es que homicidio no hay, la corporación municipal no tiene responsabilidad. Quedan acciones reservadas para la familia por otra naturaleza o probable comisión de otro tipo de delitos o irregularidades; la carpeta no está cerrada”, afirmó.

Agregó que están en busca de otras personas para su declaración, como quiénes estuvieron en el festejo del joven, entre otras diligencias.