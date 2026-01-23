Murió el obispo de Cancún, legionario de Cristo que llamó a no votar por candidatos pro aborto

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo, (apro).- El obispo de Cancún, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, el mayor dirigente de la iglesia católica de Quintana Roo, murió a los 76 años de edad.

Defensor de la familia tradicional, el religioso fue sancionado en su momento por autoridades electorales de esta entidad al solicitar no votar por candidatos pro-aborto.

La Diócesis Cancún-Chetumal, con jurisdicción católica en esta entidad, anunció el deceso del prelado por un infarto fulminante tras padecer problemas del corazón.

El monseñor, cercano a la cúpula del poder político en esta entidad y emanado de los Legionarios de Cristo, fue controvertido durante su ministerio, como por ejemplo, en 2021, solicitar a sus feligreses no votar por candidatos a favor del aborto.

Luego de esto, le abrieron un expediente en el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqoo), que le instó a separar su labor religiosa de la ciudadana.

Asimismo, el año pasado, fueron solicitados amparos contra autoridades de Cancún y el gobierno de Quintana Roo contra la construcción de la nueva catedral de la ciudad, porque algunos vecinos consideraron que se violaban leyes ambientales.

Apenas el pasado 6 de diciembre, el papa León XIV aceptó su renuncia como máximo dirigente católico de esta entidad, para ceder la silla pastoral a monseñor Salvador González Morales.

Por cuestiones de edad, como establece el Derecho Canónico, desde hace año y medio había pedido al entonces papa Francisco, aceptar su renuncia.

En esa fecha, el Episcopado Mexicano anunció la renuncia autorizada por el papa León y la elevación como obispo de Cancún a Salvador González Morales, que apenas tomará posesión en febrero.

Pedro Pablo Elizondo Cárdenas era originario de Michoacán y fue formado en las filas de los Legionarios de Cristo.

En 2004 fue nombrado obispo de la entonces Prelatura Cancún- Chetumal por el papa Juan Pablo II, territorio secular que en 2020 fue elevado a Diócesis cuando se consagró como obispo de la Catedral de Cancún, de acuerdo con información del portal de la Diócesis Cancún-Chetumal.