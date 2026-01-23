Tabasco: Ataques armados dejan cuatro muertos en un solo día

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Al menos cuatro personas murieron este viernes en distintos ataques armados ocurridos en los municipios de Macuspana y Huimanguillo, en una nueva jornada de violencia registrada en Tabasco.

En Macuspana, una mesera del bar El Billar Karaoke fue asesinada a balazos durante la madrugada por hombres armados que ingresaron al establecimiento. El negocio se localiza a dos cuadras del ayuntamiento, donde se encuentra la base de la policía municipal.

La víctima fue identificada como Elizabeth “N”, de 35 años, cuyo cuerpo quedó tendido al interior del local, ubicado sobre el bulevar Carlos Pellicer Cámara.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores llegaron a bordo de una motocicleta y, sin mediar palabra, dispararon directamente contra la trabajadora antes de darse a la fuga.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGET) realizó las diligencias periciales y el levantamiento del cuerpo.

Este crimen ocurrió a casi dos semanas de otro asesinato de una mujer en el mismo municipio. El pasado 11 de enero, Karla Cristell “N” fue hallada sin vida dentro de su domicilio, con impactos de arma de fuego.

Horas más tarde, en la comunidad de Estación Chontalpa, municipio de Huimanguillo, un hombre fue interceptado por un grupo armado que presuntamente intentó asaltarlo o privarlo de la libertad. La víctima repelió la agresión, lo que derivó en un enfrentamiento en el que murieron dos presuntos atacantes y otros dos resultaron heridos.

Por la noche, un nuevo ataque se registró en el poblado Mecatepec, donde un hombre fue ejecutado a balazos en pleno centro de la comunidad. La víctima murió en brazos de su padre, ante vecinos que escucharon varias detonaciones.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían informado si los hechos están relacionados o si forman parte de una disputa entre grupos delictivos.