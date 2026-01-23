Trasladan a 30 reos de alta peligrosidad a penal de Villa Comaltitlán, Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- Un grupo de 30 personas privadas de la libertad, consideradas de alta peligrosidad, fueron trasladado desde diversos centros penitenciarios del país al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 15, ubicado en el municipio de Villa Comaltitlán, en la región del Soconusco de Chiapas, informaron fuentes de seguridad.

Los internos arribaron el miércoles vía aérea al Aeropuerto Internacional de Tapachula, a bordo de una aeronave de la Guardia Nacional y posteriormente fueron trasladados por tierra al penal federal bajo un fuerte dispositivo de seguridad, en el que participaron corporaciones federales.

De acuerdo con las fuentes consultadas, los reos provienen de entidades como Sinaloa, Michoacán y Oaxaca, y estarían vinculados con estructuras de la delincuencia organizada.

Este traslado representa el tercer envío de internos de este perfil a Chiapas en menos de seis meses. En septiembre pasado fueron reubicadas 30 personas privadas de la libertad, mientras que en noviembre se realizó un segundo traslado de nueve más.

Especialistas en seguridad advierten que este reacomodo de internos en penales federales también impacta en la reconfiguración de las estructuras criminales al exterior de los centros penitenciarios, lo que podría derivar en un incremento de la violencia en la región, particularmente en el contexto de la disputa entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación en la frontera sur del país.