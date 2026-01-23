Tren de pasajeros México-Puebla-Veracruz no se concretará en 2026: Sheinbaum

PUEBLA, Pue. (apro).- La Secretaría de la Marina analiza la viabilidad del tren de pasajeros entre Ciudad de México-Puebla y Veracruz, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien descartó que esa obra, que ofreció durante el arranque de su campaña en esta entidad, se concrete este año.

“Durante 2026 no se iniciará, más bien se están haciendo los estudios, el objetivo es que se pueda mejorar la vía existente y pueda haber paso del tren de pasajeros, lo está analizando la Secretaría de Marina su viabilidad y qué tendría que hacerse en una revisión metro a metro”, precisó.

En rueda de prensa desde la XXV Zona Militar, informó que el proyecto que está propuesto para el Polo de Desarrollo para el Bienestar está propuesto un centro de reciclamiento, desde residuos sólidos municipales, hasta materiales de construcción, aceites, plásticos, metales y telas.

Dijo que como se hizo en Hidalgo, donde los pobladores rechazaron la instalación de este centro de “economía circular”, se va a llevar a cabo una consulta entre los pobladores de los municipios poblanos de San José Chiapa y Soltepec, donde se propone su ubicación.

En ese sentido, el gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que ya se está en diálogo con los pobladores y que una mayoría de ellos está de acuerdo con que este centro se instale en esa región conocida como la Cuenca Libres-Oriental.