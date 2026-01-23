Tres bomberos mueren mientras atendían incendio en maquiladora Spellman en Matamoros

MATAMOROS, Tamps. (apro).- Una tragedia sacudió a Matamoros durante la madrugada de este viernes, luego de que tres elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos perdieran la vida mientras atendían un incendio de gran magnitud en la maquiladora Spellman.

Los hechos ocurrieron cuando los bomberos se encontraban en plena labor de combate al fuego y una parte del techo de la nave industrial colapsó, atrapándolos en el interior del inmueble. Pese a la rápida movilización de los cuerpos de auxilio, los rescatistas ya no presentaban signos vitales. Otros dos resultaron lesionados.

De manera preliminar, se informó que el siniestro se originó tras una explosión, lo que complicó las labores de control; hasta las primeras horas de la mañana, el incendio no había sido sofocado en su totalidad, debido a la intensidad de las llamas y al riesgo estructural de la maquiladora.

Corporaciones de bomberos de Valle Hermoso, Río Bravo y Reynosa acudieron durante la mañana de hoy para prestar labores de remoción de escombros y apagar en su totalidad el incendio.

Las víctimas fueron identificadas como Osvaldo Cedillo, bombero con amplia experiencia y años de servicio; Ángel Acuña, joven elemento reconocido por su compromiso, hijo del comandante Gustavo Acuña; y Carlos Hernández, bombero estructural recién egresado y paramédico de Me-TeC, quien recientemente se había integrado a las filas de emergencia.

En el lugar permanecen trabajando corporaciones de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y autoridades estatales, quienes realizan labores de enfriamiento y evaluación de daños para evitar nuevos riesgos.

Autoridades municipales y estatales lamentaron profundamente lo ocurrido y expresaron sus condolencias a las familias, compañeros y seres queridos de los bomberos caídos, a quienes calificaron como héroes que perdieron la vida cumpliendo su deber. Asimismo, se anunció que se iniciará una investigación para determinar las causas exactas del incendio y del colapso estructural.

La maquiladora Spellman de México, está ubicada en el Parque Industrial FINSA Oriente, en Avenida Chapultepec #101, Heroica Matamoros, Tamaulipas, México. Esta planta forma parte de Spellman High Voltage Electronics Corporation, un fabricante global especializado en equipos eléctricos de alto voltaje.