Vinculan a proceso a presunto jefe de plaza en Matías Romero, Oaxaca, relacionado con el CJNG

Presunto jefe de plaza de Matías Romero, presuntamente vinculado al CJNG. Foto: Fiscalía General del Estado de Oaxaca

OAXACA, Oax., (apro) .- La Fiscalía General de Oaxaca (FGEO) obtuvo auto de vinculación a proceso y prisión preventiva contra el jefe de plaza de una célula delictiva que operaba en Matías Romero, en la región del Istmo de Tehuantepec y tendría relación con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Resaltó que J.F.G.O. o J.A.A., estaría vinculado con tres detenciones, entre ellas una por huachicol, relacionada con traileros originarios de Morelos, así como con la célula delictiva de “El Tláloc”, desarticulada en 2025.

En un comunicado, la Fiscalía refirió que J.F.G.O. o J.A.A., es procesado por delitos contra la salud y contra la seguridad del Estado, ya que el imputado estaría vinculado con la comisión de delitos de alto impacto, entre ellos huachicol, extorsión, robo y homicidio, y es identificado como jefe de plaza de un grupo criminal que opera en Matías Romero Avendaño, en la región del Istmo de Tehuantepec.

La detención se realizó derivado de los resultados de un trabajo de inteligencia criminal, que permitió desplegar un operativo conjunto entre la Fiscalía de Oaxaca, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), junto con Secretaría de Marina y la Policía Municipal.

Los elementos de seguridad interceptaron una camioneta cerrada marca Ford, color blanco, tras una persecución. Al detener el vehículo, el conductor descendió de la unidad, momento en el que los agentes observaron diversos casquillos percutidos en el área del parabrisas, así como varias bolsas transparentes con cocaína en el interior del vehículo.

El hombre fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente para definir su situación legal.

Derivado de los análisis de inteligencia, la Fiscalía de Oaxaca estableció que J.F.G.O. o J.A.A. es líder de una célula delictiva dedicada al robo y traslado ilegal de combustible, actividad conocida como huachicol, que operaba en el municipio de Matías Romero, por cuyos hechos, en diciembre de 2025, fueron detenidas tres personas, identificadas como R.J.G.E. y R.J.G.L. –padre e hijo, originarios de Cuernavaca, Morelos– así como E.S.V., quienes operaban bajo la fachada de una asociación de transportistas, aunque en realidad se dedicaban a la extracción y transporte ilegal de hidrocarburos.

Asimismo, las actividades delictivas vinculadas a J.F.G.O. o J.A.A., estarían relacionadas con la detención de J.B.T.G.E., alias “El Tláloc”, quien fue capturado en abril de 2025 y actualmente se encuentra sujeto a proceso penal por delitos de extorsión, huachicol, robo y homicidio.

Las investigaciones ministeriales revelan que ambas estructuras delictivas mantenían vínculos operativos en la región del Istmo.

Tras valorar los datos de prueba presentados por la FGEO, el Juez de la Causa dictó auto de vinculación a proceso en contra de J.F.G.O. o J.A.A., imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva justificada y otorgando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía de Oaxaca realiza de manera permanente acciones de inteligencia y combate al crimen organizado, con el objetivo de identificar a generadores de violencia y fortalecer la seguridad y la paz en todas las regiones de la entidad.