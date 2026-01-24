Cae en Macuspana banda integrada por centroamericanos tras ola de violencia en Tabasco. Foto: Fiscalía General del Estado de Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- Una banda delictiva integrada mayoritariamente por extranjeros centroamericanos fue detenida en el municipio de Macuspana, luego de una serie de hechos violentos registrados en Tabasco, entre ellos el asesinato de una mujer en un bar de esa demarcación.

El operativo fue realizado por la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca en la colonia San Joseíto, en la región de la sierra de Macuspana, como resultado de labores de inteligencia desplegadas tras el homicidio ocurrido la madrugada del viernes, informaron autoridades estatales.

De los siete detenidos, cinco son de nacionalidad guatemalteca, uno hondureño y uno mexicano. Los guatemaltecos fueron identificados como Marco Antonio “N”, de 17 años; Víctor Manuel “N”, de 19; Denis Domingo “N”, de 25; Juan Carlos “N”, de 28, y Victoriano “N”, de 32 años; mientras que el hondureño es Francisco Isabir “N”, de 33, y el mexicano Fernando “N”, de 21, originario de Macuspana.

Al momento de su captura, los presuntos integrantes del grupo portaban armas cortas y largas, varias dosis de droga, así como una motocicleta y una camioneta, de acuerdo con el parte oficial.

Las autoridades indagan si esta banda está vinculada con el ataque armado en el bar de Macuspana, donde una mujer fue asesinada, así como con otros hechos recientes de violencia en la entidad.

Las investigaciones continúan para establecer el alcance de las operaciones del grupo de extranjeros y si mantiene vínculos con otras estructuras criminales que operan en la región.