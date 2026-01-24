Colectivo de búsqueda solicitó a Sheinbaum su intervención ante crisis de desapariciones en Tamaulipas. Foto: Especial

REYNOSA, Tamps.(apro).- Integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, sostuvieron un breve encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien entregaron un documento oficial en el que solicitan la creación de una mesa de trabajo para atender la crisis de personas desaparecidas en Tamaulipas.

Durante el acercamiento la presidenta del Colectivo Edith González, a nombre del colectivo, manifestó su preocupación por la falta de respuesta y acompañamiento del Gobierno de Tamaulipas, así como por la retirada de los esquemas de seguridad durante las jornadas de búsqueda, situación que, advirtieron, pone en riesgo la integridad de familias y voluntarios que participan en estas labores.

Y es que los colectivos se han quejado que la entidad se mantiene como una de las zonas con mayor incidencia de desapariciones, sobre todo el municipio de Reynosa, por lo que consideró indispensable impulsar acciones urgentes en materia de prevención, localización e identificación de personas, además de establecer un canal de diálogo directo con la titular del Ejecutivo estatal.

La presidenta Sheinbaum, recibió el oficio y los materiales presentados por el colectivo y asumió el compromiso de turnar el caso a la Secretaría de Gobernación, dependencia que dará seguimiento a la solicitud y se encargará de contactar a los integrantes para avanzar en la instalación de la mesa de diálogo planteada.

Tamaulipas tenía aproximadamente 13 mil 917 personas desaparecidas o no localizadas registradas, según el último Informe Nacional de personas desaparecidas 2025.

Y las ciudades con mayor cifra de desaparecidos son Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo y Tampico.