Detienen al presunto asesino de una familia hallada calcinada en Michoacán

El presunto responsable de la desaparición y asesinato de una familia hallada calcinada en Michoacán. Foto: Fiscalía General del Estado de Michoacán

MORELIA, Mich., (apro) .- Sin mayores detalles, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, dio a conocer este sábado la detención del presunto responsable de la desaparición y homicidio de la familia que fuera localizada calcinada el pasado 17 de enero sobre la autopista México-Guadalajara, a la altura del municipio de Zinapécuaro.

En un comunicado, la FGE reportó que la acción se concretó con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el apoyo de las autoridades de Morelos, estado en que fue localizado el presunto responsable.

Sin dar datos del presunto responsable detenido, quien tras la comisión del delito se trasladó al estado de Morelos con el propósito de evadir la acción de la justicia, el reporte de la Fiscalía, consigna que su captura se da “como resultado de trabajos de inteligencia, investigación de campo, análisis criminal y coordinación interinstitucional”.

El accionar de las autoridades estatales en este caso está en duda, ya que Víctor Manuel, Anayeli y Megan fueron vistos por última vez el 14 de enero, en la colonia Ex Hacienda La Huerta, en Morelia, pero su ficha de búsqueda aparece con fecha expedida hasta el día 17, cuando se dio el hallazgo de los cuerpos, y fue difundida hasta el 22 de enero por la tarde.

La desaparición y homicidio de Víctor Manuel Mújica y Anayeli Hernández, traductores de Lengua de Señas Mexicana, junto con su hija Megan de 12 años, ha impactado a la opinión pública en Michoacán, por tratarse de defensores de los derechos de la comunidad sorda, además de prestar sus servicios en múltiples instituciones públicas del Estado.

Colectivos de la Comunidad Sorda, de la Lengua de Señas Mexicana, personas con discapacidad y organizaciones de Derechos Humanos, convocaron para mañana domingo a las 10:00 horas a una marcha pacífica que partirá de la fuente de las Tarascas, en el centro de Morelia, rumbo a Palacio de Gobierno.

Familiares de Víctor Múgica se deslindaron de la convocatoria pidiendo respeto a su duelo, en tanto que, este sábado se realiza el sepelio de las víctimas.