Joven pierde la vida afuera del IMSS de Plan de Ayala, en Cuernavaca. Foto: IMSS

MORELOS (apro).- Un joven de 33 años de edad perdió la vida la tarde del viernes 23 de enero en las inmediaciones del Hospital General Regional con Medicina Familiar No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado sobre la avenida Plan de Ayala, en el municipio de Cuernavaca.

La persona fue identificada como Alejandro C. H., quien, de acuerdo con testimonios de ciudadanos presentes en el lugar, se desvaneció sobre la vía pública y permaneció varios minutos tendido en el suelo sin recibir atención médica inmediata.

Los hechos se dieron a conocer luego de que se difundiera en redes sociales una transmisión en vivo a través de Facebook, realizada desde el perfil de Maricela Gómez, en la que se observa al joven recostado en el piso, vestido con pantalón deportivo gris con negro, playera negra, otra playera azul y tenis. En las imágenes también se aprecia espuma en la boca del joven, así como la presencia de varias personas alrededor.

Durante la transmisión, Maricela Gómez narró lo ocurrido y denunció presunta omisión en la atención por parte del personal del IMSS. En su testimonio afirmó:

“Amigos, hagamos viral este caso. Estamos aquí en Plan de Ayala y vean lo que pasó. El muchacho tiene rato aquí tirado y se pidió ayuda aquí en el Seguro, aquí en el IMSS, en Urgencias, y nos lo dejaron morir. Nadie nos apoyó. Nadie, nadie”.

En el mismo video, señaló que el joven era derechohabiente del IMSS y que, pese a ello, no se le brindó atención médica oportuna:

“Es derechohabiente. Se les habló, se les pidió una ambulancia. El muchacho ya no está vivo y cuando estaba aquí, estaba bien. Tiene más de 20 minutos aquí el muchacho tirado y nadie, absolutamente nadie, nos quiso ayudar”.

Asimismo, refirió que elementos de seguridad presentes en el lugar tampoco intervinieron:

“Y la policía, porque hay policías federales. Se llamó al 911 y no nos respondieron. Yo fui a pedirles ayuda y tampoco me hicieron caso”.

La transmisora también relató la llegada de personal médico al sitio:

“Llegó la doctora y nada más dijo: ‘ya está muerto’ y se fue, pero nunca lo revisó ni se acercó a tocarlo”.

En redes sociales también comenzó a circular una fotografía de la credencial para votar (INE) del joven, en la que se aprecian su nombre y datos personales, con el objetivo de que sus familiares puedan identificarlo y acudir al lugar.

Tras la difusión del video y la repercusión del caso, el IMSS Morelos emitió una ficha informativa en la que fijó su postura oficial sobre lo ocurrido.

En el comunicado fechado el 24 de enero de 2026, el Instituto señaló:

“El IMSS en Morelos lamenta el fallecimiento de la persona y expresa sus condolencias a sus familiares. Según reportes preliminares, la persona presentó un desvanecimiento mientras caminaba sobre la avenida Plan de Ayala, sin que existan registros de solicitud de atención en Urgencias.”

El IMSS indicó además que, ante cualquier urgencia médica, se brinda atención inmediata bajo el principio de cero rechazos, y que colaborará con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos.

“El Instituto refrenda su compromiso con la atención médica oportuna y la protección de la salud de la población morelense”, concluye el comunicado.

Hasta el momento, no se ha informado si se inició algún procedimiento administrativo o investigación formal derivada de este hecho.