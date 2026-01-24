La influencer Nicholette aparece en video publicado por sus captores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La joven Nicole Pardo Molina, creadora de contenido conocida como “Nicholette”, apareció en un video publicado en redes sociales leyendo un mensaje en el que dice estar en cautiverio por una de las facciones en guerra en Sinaloa, acusando a sus rivales de recibir apoyo por parte de policías estatales.

En el video que ha circulado principalmente en la red social X, la joven habla de los motivos por los que fue privada de la libertad en la Isla Musalá la tarde del martes 20 de enero. Hasta el momento autoridades no han confirmado su autenticidad.

El crimen quedó registrado por la cámara de video de su vehículo, una Cybertruck Tesla color morado.

En el video, la joven advierte que una de las facciones recibe apoyo de policías estatales, haciendo mención a varios números de patrullas.

La joven además explica algunas de sus actividades al interior de una de las facciones, como lo es el traslado de drogas y armamento, así como hacer pagos.

La privación de la libertad de la joven se volvió viral, al grado que el mismo gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que existe un operativo para su localización.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que existe un seguimiento de los vehículos que participaron en el crimen ocurrido en Culiacán.