Liberan a “La Nicholette”, la influencer secuestrada en Culiacán

CULIACÁN, Sin. (apro).- La ficha de búsqueda del Protocolo Alba emitida por la desaparición de la influencer “La Nicholette” fue cancelada luego de que la joven fuera liberada por sus captores.

La información emitida desde la Fiscalía General del Estado (FGE) no revela mayores datos excepto que fue encontrada con vida, sin embargo, fuentes extraoficiales señalan que fue liberada y que la joven arribó a El Salado, comunidad de la que es originaria, por sus propios medios.

Identificada como Nicole Pardo Molina, la influencer había aparecido en un video horas antes, en el que está leyendo un mensaje dirigido a una de las facciones en disputa desde el 9 de septiembre de 2024.

La joven mujer fue privada de su libertad por dos hombres, uno de ellos armado con un rifle, en el sector Isla Musalá el 20 de enero último. En esa misma zona tiene su residencia el gobernador Rubén Rocha Moya.

Tras el evento, autoridades desplegaron un operativo para dar con su paradero, sin embargo, Nicole fue liberada por sus captores y no rescatada por fuerzas de seguridad.