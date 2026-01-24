Privan de la libertad a seis personas en 9 días en Salamanca. Foto: Especial

SALAMANCA, Gto. (apro).- En un periodo de apenas nueve días, seis personas: tres mujeres, dos hombres y un adolescente, fueron privadas de la libertad en el municipio de Salamanca, en hechos registrados entre el 13 y el 22 de enero en distintos puntos de la ciudad y comunidades rurales.

De acuerdo con autoridades municipales, al menos dos de estos casos estarían relacionados con el delito de extorsión.

La situación de inseguridad en Salamanca derivó además en el cierre de dos negocios, uno de ellos un restaurante de comida asiática del que sujetos armados se llevaron por la fuerza a dos comensales.

El martes 13 de enero, antes de las 10 de la mañana, una mujer que atendía un puesto de tacos al vapor fue privada de la libertad frente a clientes y transeúntes sobre el bulevar Faja de Oro, a escasos metros de la preparatoria oficial de Salamanca.

Hombres armados arribaron al lugar a bordo de un vehículo; tres de ellos descendieron, sometieron a la empleada y la obligaron a subir al automóvil ante la mirada de los comensales. Antes de huir, realizaron varias detonaciones de arma de fuego, sin que se reportaran personas lesionadas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes recabaron información sobre las características del vehículo, y pese a que se implementó un operativo, no hay resultados.

Poco más de 24 horas después, el miércoles 14 de enero, otra mujer fue privada de la libertad, ahora en la comunidad Congregación de Cárdenas.

Un comando armado irrumpió en un autolavado ubicado sobre la calle Lázaro Cárdenas y se llevó por la fuerza a una trabajadora del lugar, de aproximadamente 30 años de edad.

El siguiente hecho se dio el sábado 17 de enero, cuando sujetos armados ingresaron al restaurante Asian Buffete ubicado en Plaza Galerías, donde privaron de la libertad a dos comensales, a quienes obligaron a subir a un vehículo.

El hecho generó pánico entre las personas que se encontraban en el lugar y fue reportado al número de emergencias 911. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

Durante la madrugada del miércoles 21 de enero una mujer fue privada de la libertad en la comunidad San Vicente, luego de que hombres armados ingresaran por la fuerza a su domicilio.

Rosa María Ayala, de 32 años de edad, dormía junto a su familia cuando dos hombres armados entraron a la vivienda, amenazaron a sus familiares y se la llevaron por la fuerza.

Tras los hechos, la familia difundió la fotografía de la mujer en redes sociales para solicitar el apoyo de la ciudadanía en su localización, sin que hasta el momento se reporten avances.

Un día después, en la madrugada del jueves 22 de enero, personas armadas irrumpieron violentamente en un domicilio de la comunidad Los Cenizos, donde privaron de la libertad a un adolescente.

Según los primeros reportes, los agresores obligaron al menor de edad a subir a un vehículo y se dieron a la fuga. La familia denunció los hechos ante las autoridades, aunque hasta ahora no se tiene información sobre su paradero.

Investigación y cierre de negocios

En los casos de las mujeres privadas de la libertad en el puesto de tacos y el autolavado, una de las líneas de investigación es la extorsión, informó el director de Seguridad Pública de Salamanca, Juan Pablo Ramírez Talavera. No obstante, señaló que será la Fiscalía General del Estado la encargada de dar a conocer detalles y avances.

Tras la privación de la libertad de las dos mujeres empleadas de negocios, el 15 de enero el bar "Despecho Salamanca" anunció el cierre definitivo de sus puertas, al señalar “la situación tan incierta de seguridad que se vive en nuestra ciudad”.

El establecimiento tenía poco más de un año en operación y dejó abierta la posibilidad de reabrir “cuando las condiciones lo permitan”.

El otro negocio que cerró sus puertas la misma semana fue el restaurante Asian Buffete, el anuncio lo hicieron un día después de la privación de la libertad de dos comensales.

En su comunicado difundido en redes sociales no hizo referencia directa a la inseguridad, sino a un “proceso de renovación”, sin especificar una fecha de reapertura.

Aunque el presidente municipal, César Prieto Gallardo, y el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, confirmaron la crisis de seguridad que atraviesa Salamanca por la privación de la libertad de seis personas, hasta el momento no se han emitido fichas de búsqueda oficiales.

En los últimos días, el Protocolo Alba no ha difundido fichas de mujeres desaparecidas en Salamanca, ni se ha activado la Alerta Amber por el caso del adolescente.