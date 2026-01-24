Regidora de Cuautla confronta a reporteras que documentaban su dispositivo de seguridad (Video)

CUERNAVACA, Mor. (apro).- La regidora del Partido Verde Ecologista en Cuautla, Anita Sánchez Guerra, intimidó y agredió verbalmente a dos reporteras por documentar en video el excesivo dispositivo de seguridad que la resguardaba a ella y a su hermana, la senadora Juanita Guerra Mena, al salir de Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo estatal, donde despacha la gobernadora Margarita González Saravia.

Las funcionarias avanzaban a paso acelerado, rodeadas de más de 15 elementos de la Guardia Nacional y corporaciones federales, lo que llamó la atención de personas presentes en el lugar. Ante ello, las periodistas comenzaron a grabar a distancia, sin interferir con el operativo ni obstruir el paso.

Cuando ambas estaban por abordar su vehículo, la regidora Sánchez Guerra regresó de forma abrupta hacia las reporteras. En ese momento, uno de los elementos de seguridad detuvo el tránsito vehicular para permitir que la funcionaria se dirigiera a las comunicadoras. Con su teléfono celular en mano —y videograbando—, la regidora las increpó, elevó el tono de voz: “Quiero denunciar que reporteros del gobierno del estado me han grabado; siempre me han grabado, que qué zapatos uso”, y exigió datos personales, además de acusarlas de hostigamiento, pese a que realizaban su labor informativa en un espacio público.

“Ya estuvo suficiente de que me estén hostigando”, expresó.

?? REGIDORA DE CUAUTLA ARREMETE CONTRA PERIODISTA; SE DICE ACOSADA POR LA PRENSA



Tras salir de una reunión en Palacio de Gobierno de Cuernavaca, la regidora de Cuautla Anita Guerra, confrontó a una reportera al decirse “acosada” por su labor informativa.



Al ser cuestionada —por la comunicadora—sobre qué falta estaban cometiendo o cuál era el motivo de su reacción, evadió responder y desvió el intercambio hacia otros temas.

Durante el enfrentamiento verbal, la reportera Silvia Lozano señaló que su labor se limitaba a documentar un hecho de interés público. “¿Cuál es mi delito? Mi profesión es preguntar y mostrar imágenes al pueblo”, afirmó. Asimismo, cuestionó la dimensión del operativo de seguridad que acompañaba a la funcionaria.

Por su parte, la reportera Guadalupe Flores precisó que en ningún momento se invadió la privacidad de la funcionaria. “No la estamos grabando dentro de su casa ni dentro de su vehículo”, aclaró.

En respuesta, la regidora no señaló ninguna irregularidad concreta atribuible a las periodistas y trasladó el diálogo a presuntas agresiones e inseguridad en Cuautla. Afirmó que no cuenta con garantías para ejercer su cargo y mencionó una agresión denunciada el 20 de enero de 2026, sin atender el cuestionamiento sobre su conducta hacia la prensa en ese momento.

La funcionaria evadió nuevamente responder de forma directa, agradeció la presencia de la Guardia Nacional y lanzó señalamientos contra autoridades municipales. “Si me llega a pasar algo, hago responsable al licenciado Urrutia de lo que está pasando en Cuautla”, declaró, además de acusar al alcalde Jesús Corona Damián de presuntos vínculos con la delincuencia, sin aportar elementos durante el intercambio.

Las reporteras reiteraron que su presencia se limitó al ejercicio periodístico en un espacio público.

El episodio concluyó sin que la regidora aclarara qué falta específica atribuía a las comunicadoras ni ofreciera una explicación sobre el trato intimidatorio y la agresión verbal hacia la prensa.

Mientras la funcionaria se dirigía contra las reporteras, en todo momento estuvo resguardada —al igual que su hermana, la senadora— por un dispositivo integrado por elementos de la Guardia Nacional y corporaciones federales, lo que formó parte del contexto de intimidación hacia las comunicadoras.

Asimismo, la regidora manifestó su inconformidad con la cobertura de la prensa local, al señalar que diversos medios han difundido imágenes en las que se exhibe su vestimenta y accesorios, incluidos zapatos y bolsas de marcas de lujo como Chanel, Salvatore Ferragamo o Yves Saint Laurent. La funcionaria sostuvo que este tipo de publicaciones generan críticas en su contra, mientras —según afirmó— no se da la misma atención mediática a los hechos violentos que ocurren en el municipio, pese a que estos son reportados de manera cotidiana por medios de la región.

Cabe señalar que no es la primera ocasión en que la regidora Sánchez Guerra, en compañía de la senadora Juanita Guerra Mena, ha confrontado o intimidado a periodistas durante coberturas informativas. Al menos cuatro episodios similares han sido documentados por medios de la región oriente del estado.

En uno de esos casos, la regidora acusó a cuatro periodistas —entre ellos Paco Cedeño— de violencia política de género; sin embargo, los tribunales determinaron que no se acreditó dicha conducta. Por hechos similares, la senadora Juanita Guerra Mena también presentó denuncias que no prosperaron ante las autoridades electorales.

Además, la regidora ha protagonizado otros incidentes en los que ha grabado y acusado a personas de presuntas agresiones; en uno de ellos, ocurrido en el Centro Histórico de Cuautla, donde se registró una confrontación física con comerciantes, hecho documentado por Proceso.