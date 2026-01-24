Reportan fuga de amoniaco en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, Veracruz

Autoridades establecieron un cerco a radio de 1.5 kilómetros alrededor del punto de origen de la fuga. Foto: Especial

MINATITLÁN, Ver. (apro).– La noche de este viernes se activó una emergencia por una fuga activa de amoníaco detectada en un autotanque al interior del Complejo Petroquímico Cosoleacaque -al sur de Veracruz-, lo que derivó en evacuaciones preventivas y la movilización de cuerpos de auxilio.

El Gobierno de Minatitlán, a través de la Dirección de Protección Civil, informó que se restringió el acceso en las inmediaciones del complejo para facilitar las maniobras de atención. Como medida preventiva, se evacuó un radio de 1.5 kilómetros alrededor del punto de origen, con afectación principal en la colonia Buena Vista y el boulevard Instituto Tecnológico.

Para las familias que requirieron resguardo, el Ayuntamiento habilitó dos albergues temporales: la UBR Cualipan, ubicada sobre el boulevard Instituto Tecnológico, en la colonia Nueva Mina, y el Albergue Municipal, localizado en la calle Berlín de la colonia Miguel Hidalgo.

Las labores de control fueron realizadas por una fuerza de tarea integrada por Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil estatal, Tránsito del Estado y la Cruz Roja, quienes trabajaron de manera coordinada para contener la fuga y reducir la concentración del químico en el ambiente.

El Gobierno Municipal informó que se mantienen abiertos los canales de comunicación para reportar la evolución de la situación y reiteró el llamado a la población a atender únicamente la información emitida por fuentes oficiales mientras continúan las labores de supervisión.