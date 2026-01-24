Vinculan a proceso a César Alejandro “N”, alias “El Botox”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal vinculó a proceso a César Alejandro “N”, alias “El Botox”, por los delitos de delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud; se pidió el acompañamiento de fuerzas de seguridad federal pues alertó por el riesgo de fuga.

Durante la audiencia inicial de imputación el presunto delincuente aceptó ser líder de un grupo criminal dedicado a la extorsión, pero únicamente en una región pues, afirmó, que hay más bandas delincuenciales en Michoacán.

Al solicitar la palabra, “El Botox” pidió que se investigue un teléfono en el que, dijo, hay presuntos registros de información de elementos del ejército avisando sobre operativos; también, aceptó ser líder de la organización criminal dedicada a extorsionar.

El juez indicó que solicitaría a la FGR el trasladado de forma inmediata al penal Federal del Altiplano, para lo que pidió el acompañamiento de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina por el alto riesgo de que pueda fugarse, dada su posición como líder de una agrupación criminal con decenas de integrantes.

La vinculación a proceso se dio también a los otros presuntos delincuentes con quienes fue detenido, hace dos días, para quienes también, esta tarde, el juez indicó que hay elementos suficientes para que se le inicie un juicio.

El juez dio un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

El pasado 22 de enero, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó durante la conferencia presidencial desde Puebla, sobre la detención de “el Botox” en Michoacán, en un operativo donde participaron las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Michoacán, así como la Secretaría de Seguridad estatal.

“Este sujeto es responsable de extorsiones a los limoneros, de extorsiones a otros productores, y también de homicidios, incluyendo al líder de los limoneros, que todos sabemos del lamentable homicidio de Bernardo Bravo”, dijo el secretario.