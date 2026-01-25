Aventaja a medianoche la continuidad de Salomón Jara en consulta de revocación de mandato en Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Antes de la medianoche y con un avance de apenas 5.6% en el cómputo de actas y una participación ciudadana de 33.4%, el proceso de Revocación de Mandato en Oaxaca comenzó su conteo oficial con una ventaja para la continuidad del gobernador morenista, Salomón Jara Cruz, de acuerdo con los datos publicados en tiempo real por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de dicho estado (IEEPCO).

Aunque el IEEPCO reportó cero casillas no instaladas y cero paquetes no entregados, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el propio organismo estatal difundieron un comunicado conjunto para rechazar versiones sobre una supuesta “descoordinación” entre ambas instituciones y para justificar la no instalación de casillas especiales durante la jornada.

Según la información visible en la plataforma oficial del IEEPCO, hasta las 23:26 horas del 25 de enero de 2026 se habían contabilizado 159 actas de un total de 2 mil 815, lo que representa un avance general de 5.6483%.

El sistema indicaba mil 406 actas a contabilizar, con una lista nominal considerada de 3 millones 130 mil 405 personas.

Con base en las actas contabilizadas –que hasta ese momento correspondían a solo 159 de un total de 2 mil 815–, la participación ciudadana registrada fue de 33.4033%, equivalente a 62 mil 991 votos. El propio sistema del IEEPCO precisa que dicho porcentaje se calcula únicamente respecto a las actas ya capturadas y no sobre la totalidad de la lista nominal estatal de 3 millones 130 mil 405 personas, por lo que se trata de un dato parcial del proceso en curso.

De ese universo de votos contabilizados, 40 mil 247, es decir, 63.8933%, correspondieron a la opción “Que siga en la gubernatura”; 21 mil 148, equivalentes a 33.5731%, se emitieron por la opción “Que se revoque el mandato por pérdida de confianza”, y mil 596 votos, 2.5337%, fueron clasificados como nulos, aquellos en los que “no es posible conocer el sentido exacto del voto o la papeleta se depositó en blanco”.

IEEPCO e INE fijan postura sobre casillas especiales

Ante la circulación de señalamientos sobre la organización del proceso, el IEEPCO y el INE difundieron en sus redes sociales una nota aclaratoria conjunta en la que señalaron que “es incorrecto afirmar que la no instalación de casillas especiales obedeció a falta de coordinación institucional”.

Como argumento, reconocieron que el “ejercicio se organizó en un plazo reducido, lo que obligó a concentrar esfuerzos en garantizar la instalación de casillas básicas y contiguas, la integración del funcionariado y la observancia de los principios de certeza y legalidad, sin que fuera materialmente posible implementar mecanismos de mayor complejidad técnica, como lo es la instalación de casillas especiales”.

Los organismos electorales sostuvieron que el ejercicio se desarrolló “en un marco de estrecha colaboración interinstitucional”, sustentado en el Convenio General de Coordinación y Colaboración INE-IEEPCO.

El comunicado explicó que la no aprobación de casillas especiales respondió “exclusivamente a razones técnicas y constitucionales”, ya que estas requieren sistemas informáticos para la consulta de la Lista Nominal a nivel estatal, los cuales son operados de manera exclusiva por el INE, como autoridad responsable del Padrón Electoral, y a los que los organismos públicos locales no tienen acceso ni atribuciones para operar.