Axochiapan protesta por detenciones de migrantes en EU y expresa solidaridad a distancia (Video)

MORELOS (apro).- Entre el 90 y 95 por ciento de la población migrante axochiapanense radica en Minneapolis, lo que llevó a habitantes de Axochiapan a movilizarse para solidarizarse con sus paisanos y denunciar las detenciones y abusos que enfrentan en Estados Unidos.

Habitantes de Axochiapan e integrantes del Club Axochiapan Uniendo Corazones realizaron este fin de semana una marcha y manifestación pacífica para denunciar el incremento de detenciones de migrantes originarios del municipio por parte del ICE y expresar su solidaridad y fuerza a los connacionales que enfrentan actos de racismo en Estados Unidos.

La movilización se llevó a cabo en un contexto particularmente relevante para el municipio, considerado el de mayor expulsión de población migrante en el estado de Morelos. De acuerdo con estimaciones del propio ayuntamiento y con cálculos compartidos por habitantes de la comunidad, entre el 90 y el 95 por ciento de las personas originarias de Axochiapan que migran al extranjero radican en la ciudad de Minneapolis, Minnesota,

Esta alta concentración migratoria hace que las recientes acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tengan repercusiones inmediatas en la vida social, económica y familiar del municipio, especialmente en el ingreso de remesas y en la estabilidad de numerosos hogares.

Axochiapan se localiza a aproximadamente 110 kilómetros de Cuernavaca, capital del estado de Morelos, y actualmente es gobernado por Marco Cuate, quien llegó a la presidencia municipal bajo las siglas de Movimiento Ciudadano. En este escenario, organizaciones comunitarias han advertido que cualquier alteración en la dinámica migratoria se refleja de forma directa en la economía local.

Durante la marcha, las y los participantes señalaron que en las últimas semanas varios connacionales han sido detenidos en distintas ciudades de Estados Unidos, incluso personas que se encontraban en proceso migratorio o que contaban con arraigo familiar y laboral. Indicaron que estas detenciones han generado incertidumbre jurídica y dificultades para acceder a asesoría legal oportuna.

Integrantes del Club Axochiapan Uniendo Corazones explicaron que algunas detenciones se han registrado en actividades cotidianas, como traslados laborales o escolares, lo que ha derivado en la separación temporal de familias. En varios casos, señalaron, los familiares permanecen sin información sobre el paradero de las personas detenidas durante varios días.

Belén Cuate, integrante del colectivo, expuso que al iniciar la búsqueda de los migrantes detenidos, con frecuencia solo se localizan vehículos abandonados en avenidas o carreteras. Posteriormente, se confirma que las personas fueron trasladadas a centros de detención ubicados fuera de su lugar de residencia, principalmente en Texas.

“Solo encontramos los carros estacionados y después sabemos que se los llevaron a cárceles lejanas, lo que dificulta que puedan defenderse. Incluso a los abogados les cuesta mucho trabajo localizarlos”, explicó.

Cuate añadió que, en algunos casos, las personas detenidas son consideradas prácticamente desaparecidas durante varios días debido a la falta de información oficial. También señaló que se han registrado detenciones durante trayectos escolares, en las que padres o madres son arrestados, lo que deja a niñas y niños en situación de vulnerabilidad.

Indicó que la movilización en Axochiapan se realizó de manera simultánea con acciones de protesta en Minneapolis, como parte de una jornada coordinada. El objetivo, dijo, fue enviar un mensaje de respaldo y visibilizar la situación que enfrentan las familias migrantes.

En entrevista, Claudia Romero Bueno, originaria de Axochiapan, explicó que la manifestación tuvo como principal propósito acompañar a la comunidad migrante y hacerles saber que no están solas. Señaló que, gracias a las redes sociales, la protesta fue seguida por familias radicadas en Estados Unidos.

“Queríamos decirles que aquí estamos, que sus familias están pendientes y enteradas de lo que está pasando allá”, expresó.

Romero Bueno subrayó que la situación migratoria ya tiene efectos visibles en la economía local, debido a la disminución del envío de remesas. Explicó que, al no poder trabajar, muchas familias reducen su consumo, lo que afecta a comerciantes y prestadores de servicios del municipio.

Añadió que esta problemática impacta incluso a quienes no tienen familiares en Estados Unidos, ya que las remesas sostienen una parte importante de la actividad económica de Axochiapan.

La entrevistada agregó que mantiene contacto directo con familiares, amistades y excompañeros que radican en Minneapolis, quienes atraviesan episodios de ansiedad, temor y encierro ante el riesgo constante de detención, situación que se agrava por las condiciones climáticas y el aislamiento.

Finalmente, las organizadoras señalaron que, además de las movilizaciones, durante celebraciones religiosas del municipio se han incluido oraciones por la comunidad migrante. Reiteraron que continuarán difundiendo la situación de los migrantes originarios de Axochiapan y fortaleciendo las redes de apoyo comunitario tanto en México como en Estados Unidos.