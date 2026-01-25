Exigen justicia por asesinato de Fernando Alan en Culiacán

CULIACÁN, Sin. (apro).- “Si me llega a costar la vida, no importa; yo voy a luchar hasta que mi hijo tenga la justicia que se merece”. Con esa declaración cerró la marcha Brayan Humberto Arce, padre de Fernando Alan, a quien asesinaron en circunstancias poco claras durante una persecución de militares a un grupo armado.

La marcha, a modo de protesta, se suma a la realizada en enero del año pasado por los asesinatos de Gael y Alexander sobre esa misma avenida, misma que culminó con disturbios en el Palacio de Gobierno y la exigencia de la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya.

En esta nueva manifestación el señalamiento es que el joven fue víctima directa en una equivocación de los militares, quienes quedaron varados después de abrir fuego al vehículo por unos ponchallantas que lanzaron desde el vehículo al que perseguían.

Fernando iba a bordo de un Mazda color blanco junto a su novia, gravemente herida y reportada como grave. El vehículo quedó sobre la avenida Álvaro Obregón con el joven sin vida. La versión oficial que en un inicio buscaron imponer es que iba armado. La familia rápidamente salió a desmentir.

Después, que m fueron víctimas del fuego cruzado. La versión no se sostiene luego de que metros adelante por las entrecalles de la avenida Obregón quedó abandonado. Era un vehículo blanco también, pero de la línea Honda.

Por eso la familia y amistades de Fernando llamaron a marchar este domingo en Culiacán, porque presumen que este fue una víctima inocente pero directa por parte del Ejército.

La marcha partió de la Catedral de Culiacán hacia la iglesia de La Lomita en donde realizaron un pequeño mitin para agradecer a quienes se sumaron a la protesta.

Entre las personas que se sumaron se encuentran familiares de desaparecidos, quienes advierten una crisis humanitaria que abarca no solo el incremento de casos sino la escasez de búsquedas por parte del estado.

Otra exigencia por parte de familiares de desaparecidos es el trato igualitario en sus búsquedas, después del gran esfuerzo y operativos desplegados para la localización de la Nicole Pardo Molina “La Nicholette”, joven tiktoker secuestrada por un grupo armado el 20 de enero y liberada la tarde de este sábado último.

De los más de 2 mil 500 casos en la Fiscalía General del Estado ((FGE) en 2025 el 100 por ciento permanecen como impunes.