Familia asesinada en MichoacÃ¡n fue calcinada en vida

MORELIA, Mich. (apro).- VÃctor Manuel MÃºjica, de 37 aÃ±os, y Anayeli HernÃ¡ndez, de 36, ambos intÃ©rpretes de Lengua de SeÃ±as Mexicana, junto con su hija Megan, de 12, fueron calcinados en vida por sus tres victimarios, conforme a lo expuesto durante la audiencia de formalizaciÃ³n de imputaciÃ³n en la causa 71/2026, celebrada este domingo en Morelia.
Las vÃctimas desaparecieron el 14 de enero en Morelia, y sus restos fueron localizados tres dÃas despuÃ©s, calcinados, en el municipio de ZinapÃ©cuaro. El 24 de enero fue detenido Alfredo N., primo de VÃctor, quien no fue el Ãºnico que participÃ³ en los hechos. Durante la audiencia, la FiscalÃa General del Estado revelÃ³ la intervenciÃ³n de dos hombres mÃ¡s.
Las pruebas periciales presentadas en la audiencia revelaron que los tres agresores arribaron a las 22:30 horas del 14 de enero al domicilio de la familia, ubicado en el fraccionamiento Valle Verde, en Morelia, donde los mantuvieron secuestrados hasta el dÃa siguiente. Durante el cautiverio, VÃctor fue sometido a golpes en la cabeza y el rostro por parte de sus captores.
Las cÃ¡maras de seguridad analizadas por las autoridades revelaron el trÃ¡nsito de los tres agresores en una camioneta pickup roja previo a su arribo al domicilio de la familia, asÃ como la ruta que siguieron el 15 de enero al abandonar el inmueble, utilizando su propio vehÃculo y el de las vÃctimas: una camioneta Chevrolet roja de doble cabina.
Al exponer los detalles de las autopsias realizadas a las vÃctimas, se determinÃ³ que fueron calcinadas en vida, estableciÃ©ndose como causa de muerte la asfixia por sofocaciÃ³n derivada de la carbonizaciÃ³n, debido a la exposiciÃ³n directa al fuego. Conforme a los exÃ¡menes periciales, la primera en fallecer fue la menor; posteriormente, el padre y, finalmente, la madre.
La FiscalÃa General del Estado solicitÃ³ al juez que la audiencia tuviera carÃ¡cter privado, bajo el argumento de que se expondrÃan datos de prueba que podrÃan poner en riesgo la investigaciÃ³n para la captura de los otros dos responsables, asÃ como la seguridad de las vÃctimas indirectas. El juez de control, CristÃ³bal Luviano Tena, concediÃ³ parcialmente la solicitud del Ministerio PÃºblico, por lo que el pÃºblico presente fue desalojado durante la presentaciÃ³n de los testimonios, aunque no asÃ durante la exposiciÃ³n de las pruebas periciales.
A solicitud de Alfredo N., el juez concediÃ³ la duplicidad del plazo previsto en el CÃ³digo Nacional de Procedimientos Penales, por lo que serÃ¡ el prÃ³ximo 30 de enero, en nueva audiencia, cuando se resuelva su situaciÃ³n legal.
Paralelamente a la audiencia, en el centro de Morelia se realizÃ³ una movilizaciÃ³n pacÃfica convocada por colectivos de la comunidad sorda, de Lengua de SeÃ±as Mexicana, personas con discapacidad y organizaciones de derechos humanos, para exigir justicia por VÃctor, Anayeli y Megan. La manifestaciÃ³n culminÃ³ frente a Palacio de Gobierno, donde se reiterÃ³ la exigencia de justicia para las vÃctimas.