Familia asesinada en MichoacÃ¡n fue calcinada en vida

MORELIA, Mich. (apro).- VÃ­ctor Manuel MÃºjica, de 37 aÃ±os, y Anayeli HernÃ¡ndez, de 36, ambos intÃ©rpretes de Lengua de SeÃ±as Mexicana, junto con su hija Megan, de 12, fueron calcinados en vida por sus tres victimarios, conforme a lo expuesto durante la audiencia de formalizaciÃ³n de imputaciÃ³n en la causa 71/2026, celebrada este domingo en Morelia.

Las vÃ­ctimas desaparecieron el 14 de enero en Morelia, y sus restos fueron localizados tres dÃ­as despuÃ©s, calcinados, en el municipio de ZinapÃ©cuaro. El 24 de enero fue detenido Alfredo N., primo de VÃ­ctor, quien no fue el Ãºnico que participÃ³ en los hechos. Durante la audiencia, la FiscalÃ­a General del Estado revelÃ³ la intervenciÃ³n de dos hombres mÃ¡s.

Las pruebas periciales presentadas en la audiencia revelaron que los tres agresores arribaron a las 22:30 horas del 14 de enero al domicilio de la familia, ubicado en el fraccionamiento Valle Verde, en Morelia, donde los mantuvieron secuestrados hasta el dÃ­a siguiente. Durante el cautiverio, VÃ­ctor fue sometido a golpes en la cabeza y el rostro por parte de sus captores.

Las cÃ¡maras de seguridad analizadas por las autoridades revelaron el trÃ¡nsito de los tres agresores en una camioneta pickup roja previo a su arribo al domicilio de la familia, asÃ­ como la ruta que siguieron el 15 de enero al abandonar el inmueble, utilizando su propio vehÃ­culo y el de las vÃ­ctimas: una camioneta Chevrolet roja de doble cabina.

Al exponer los detalles de las autopsias realizadas a las vÃ­ctimas, se determinÃ³ que fueron calcinadas en vida, estableciÃ©ndose como causa de muerte la asfixia por sofocaciÃ³n derivada de la carbonizaciÃ³n, debido a la exposiciÃ³n directa al fuego. Conforme a los exÃ¡menes periciales, la primera en fallecer fue la menor; posteriormente, el padre y, finalmente, la madre.

La FiscalÃ­a General del Estado solicitÃ³ al juez que la audiencia tuviera carÃ¡cter privado, bajo el argumento de que se expondrÃ­an datos de prueba que podrÃ­an poner en riesgo la investigaciÃ³n para la captura de los otros dos responsables, asÃ­ como la seguridad de las vÃ­ctimas indirectas. El juez de control, CristÃ³bal Luviano Tena, concediÃ³ parcialmente la solicitud del Ministerio PÃºblico, por lo que el pÃºblico presente fue desalojado durante la presentaciÃ³n de los testimonios, aunque no asÃ­ durante la exposiciÃ³n de las pruebas periciales.

A solicitud de Alfredo N., el juez concediÃ³ la duplicidad del plazo previsto en el CÃ³digo Nacional de Procedimientos Penales, por lo que serÃ¡ el prÃ³ximo 30 de enero, en nueva audiencia, cuando se resuelva su situaciÃ³n legal.

Paralelamente a la audiencia, en el centro de Morelia se realizÃ³ una movilizaciÃ³n pacÃ­fica convocada por colectivos de la comunidad sorda, de Lengua de SeÃ±as Mexicana, personas con discapacidad y organizaciones de derechos humanos, para exigir justicia por VÃ­ctor, Anayeli y Megan. La manifestaciÃ³n culminÃ³ frente a Palacio de Gobierno, donde se reiterÃ³ la exigencia de justicia para las vÃ­ctimas.