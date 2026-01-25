Incendian de manera intencional la puerta de la Catedral de Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).- El arzobispo Víctor Sánchez Espinosa encabezó este día un acto de desagravio en la puerta norte de la Catedral de esta ciudad -construida de 1575 a 1649- luego de que la madrugada del sábado fue incendiada de manera intencional.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana una persona relacionada con este hecho vandálico fue detenida este domingo.

La Arquidiócesis de Puebla informó que los hechos se registraron alrededor de las dos de la madrugada del sábado cuando dos individuos ingresaron al atrio de la Catedral saltando la reja del lado del Zócalo para luego acercarse a la puerta lateral del templo y causar un incendio.

Las unidades de Protección Civil, Bomberos y policía lograron mitigar el fuego, aunque personal técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) llevaba a cabo una evaluación de los daños al inmueble histórico.

“El Centro INAH Puebla activó de manera inmediata los protocolos institucionales correspondientes, con el fin de iniciar el proceso de reclamación de la póliza de seguro”, señaló la dependencia en un comunicado.

Agregó que una vez que se cuente con el dictamen técnico definitivo y con los recursos derivados del seguro, se procederá a la ejecución de los trabajos de restauración del bien histórico, conforme a los criterios especializados en materia de conservación del patrimonio cultural.

“La Secretaría de Cultura y el INAH continuarán trabajando de manera coordinada con las autoridades estatales, municipales y eclesiásticas para la atención integral del bien histórico y el seguimiento puntual de este caso”, puntualizaron las dependencias en un comunicado.

El arzobispo Sánchez Espinosa encabezó una ceremonia en la que se puso agua bendita y se pidió por la protección del inmueble.

La SSC informó que detuvo a una persona por posesión de mariguana pero que información recabada por el área de inteligencia y datos obtenidos por los sistemas de videovigilancia de la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI) aportan elementos de su posible participación en el incendio.

Distintas organizaciones y representaciones civiles, como el Consejo Coordinador Empresarial, condenaron este atentado a uno de los inmuebles más representativos de Puebla y demandaron investigaciones rápidas y rigurosas que permitan esclarecer los hechos y dar con los responsables.