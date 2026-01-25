Jornada violenta en Salamanca: bolsas con cuerpos desmembrados y tres ataques armados

SALAMANCA, Gto. (apro).- Salamanca viviÃ³ una jornada marcada por la violencia. En distintos ataques ocurridos sobre el camino que conduce de Salamanca a la comunidad 4 de Altamira, en ese municipio, cinco personas murieron y una mÃ¡s fue privada de la libertad. Horas mÃ¡s tarde se encontraron bolsas negras con cuerpos desmembrados, luego de un reporte que hicieron vecinos de la comunidad San Vicente de Flores.

Con escasos minutos de diferencia, se registraron tres ataques por hombres armados en el camino de la cabecera municipal a la comunidad 4 de Altamira. El primer reporte llegÃ³ minutos antes de las 3 de la tarde del sÃ¡bado 24 de enero, cuando al sistema de emergencias se informÃ³ que personas a bordo de un vehÃ­culo habÃ­an disparado a un motociclista. El cuerpo del hombre quedÃ³ a unos metros del Centro de ReadaptaciÃ³n Social (Cereso).

A menos de 8 kilÃ³metros de distancia, en la entrada a la comunidad 4 de Altamira, encontraron el cuerpo sin vida de otro hombre con varios disparos por arma de fuego.

En un tercer reporte se informÃ³ a las autoridades de la presencia de tres hombres heridos afuera de un domicilio en la comunidad 4 de Altamira, frente al campo de bÃ©isbol. Al llegar al lugar, personal de emergencias confirmÃ³ que las vÃ­ctimas habÃ­an fallecido.

De acuerdo con los reportes, en la vivienda se encontraban cuatro hombres, cuando llegÃ³ el comando armado. A tres de ellos les dispararon y a uno mÃ¡s se lo llevaron a la fuerza. Con este hecho, suman al menos 7 personas privadas de la libertad en Salamanca en las Ãºltimas dos semanas.

La jornada violenta de la tarde del sÃ¡bado generÃ³ temor entre los habitantes de la zona. A travÃ©s de redes sociales, vecinos de las comunidades Uruetaro y 4 de Altamira se sumaron a publicaciones en las que piden el apoyo a las autoridades por la violencia e inseguridad que padecen.

"EstÃ¡n cerrando los locales y las tiendas por el cobro de piso. Hoy hubo cinco muertos y los militantes solo entran y se van, sabiendo dÃ³nde viven los que andan en malos pasos", dice la publicaciÃ³n compartida en la pÃ¡gina de Facebook de Salamanca Alerta.

En el reporte ciudadano piden no solo la intervenciÃ³n del gobierno municipal y estatal, sino de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. "Hagan algo, no podemos seguir asÃ­", dice el comentario en la parte final.

La FiscalÃ­a de Guanajuato confirmÃ³ que son cinco hombres asesinados en la zona, sin que hasta el momento hayan sido identificados.

Unas horas mÃ¡s tarde, poco antes de las 19:00 horas, llegÃ³ el reporte de bolsas negras de plÃ¡stico abandonadas con restos humanos a un costado de las vÃ­as del tren, en el acceso a la comunidad San Vicente de Flores.

Al llegar personal de la FiscalÃ­a local confirmÃ³ que se trataba de cuerpos desmembrados, sin que hasta el momento se haya determinado el nÃºmero y la identidad de las vÃ­ctimas.