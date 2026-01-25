Masacre en campo de futbol de Salamanca, Guanajuato: comando asesina a 11 personas

SALAMANCA, Gto. (apro).- En la comunidad de Loma de Flores, en este municipio, se registró una masacre la tarde de este domingo, que dejó al menos 11 personas fallecidas, luego de que un comando irrumpió en el campo de futbol Cabañas, donde decenas de personas convivían.

En un primer reporte, minutos antes de las 6 de la tarde, se informó que hombres armados en varios vehículos llegaron hasta las inmediaciones del campo deportivo.

En ese momento se informó que había siete personas fallecidas y cinco heridas, pero al llegar al lugar, medios locales dieron a conocer que la cifra de víctimas subía, mientras ambulancias seguían con el traslado de las personas heridas.

Fue hasta las 8 de la noche que el gobierno municipal de Salamanca confirmó que son 11 personas fallecidas, 10 en el campo, y una más murió mientras recibía atención médica. Además, 12 personas más resultaron heridas y se encuentran hospitalizadas.

Loma de Flores es una comunidad que colinda con Irapuato, y por la cercanía, la mayoría de las personas heridas fueron trasladadas al Hospital General de ese municipio, donde se mantiene un fuerte operativo de seguridad.

En el campo Cabañas de la comunidad se realizó este domingo 25 de enero el primer partido de la final de la Liga Premiere Loma de Flores, que concentró a decenas de familias en las canchas donde horas más tarde se perpetró el ataque.

De acuerdo con personas vecinas del lugar, durante el ataque se escucharon más de 100 disparos por arma de fuego, lo que generó pánico. Varias personas comenzaron a llegar al campo para buscar a sus familiares.

Al lugar acudieron elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno para acordonar la zona y montar un operativo en los límites con Irapuato, sin que al momento exista información de personas detenidas ligadas al ataque.

El gobierno municipal que encabeza el morenista César Prieto Gallardo envió un comunicado de prensa en el que "condena enérgicamente" la violencia que se ha registrado en los últimos días "en el municipio y el estado", aunque es en Salamanca donde se concentraron los sucesos de alto impacto: el sábado con cinco hombres asesinados y uno más privado de la libertad, y luego con las bolsas negras con cuerpos desmembrados encontrados en la entrada a la comunidad Vicente de Flores.

"El Gobierno Municipal de Salamanca expresa su más sincera solidaridad con las familias y personas afectadas por estos hechos, y refrenda su compromiso de acompañarlas y trabajar de manera permanente por la seguridad y la paz de nuestra comunidad", dice el boletín.