Abandonan cuerpo desollado en plaza comercial cercana a la Fiscalía en Culiacán. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro).- Apenas a unos metros de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida de un masculino, el cual tenía el rostro desollado. El hallazgo fue reportado en las afueras de la plaza comercial Cuatro Ríos alrededor de las 6:30 de la mañana.

De acuerdo a reportes de medios locales, sobre al cuerpo dejado en la acera de la plaza fueron dejadas fotografías y narco mensajes.

Hasta el momento esta persona se encuentra sin identificar.

Este no es el primer hallazgo de este tipo en la zona conocida como Tres Ríos en Culiacán. En marzo de 2025 se localizó una cabeza humana afuera de plaza Fórum, también a unos metros de la Fiscalía y en una zona en donde desde enero de ese año se activó el operativo de “rescate de la vida nocturna”.

Otro evento de alto impacto registrado en la zona fue el ataque armado a la fachada de un bar ubicado a un costado de las instalaciones de la FGE este 2 de enero último.?

De este ataque no se reportaron heridos ni fallecidos, únicamente daños materiales.