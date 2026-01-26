Alcalde de Salamanca pide a apoyo a Sheinbaum ante escalada de violencia que vive en municipio. Foto: Captura de video

SALAMANCA, Gto. (apro).- El presidente municipal de Salamanca, Césár Prieto Gallardo, pidió abiertamente el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y de la gobernadora Libia García Muñoz Ledo, ante la racha de violencia que se vive en el municipio.

La petición del alcalde de Morena la hizo a través de un video que circuló en las redes sociales del gobierno municipal, esto a unas horas de la masacre en el campo de futbol de la comunidad Loma de Flores que cobró la vida de 11 personas.

"Hacerle un llamado a la presidenta de la República, a la doctora Claudia Sheinbaum, a la gobernadora, para que nos apoyen en recuperar la paz, la tranquilidad, y la seguridad, que merecen las y los salmantinos", dijo César Prieto Gallardo.

Salamanca vivió uno de los fines de semana más violentos: el sábado fueron asesinados cinco hombres en tres ataques con minutos de diferencia en las inmediaciones de la comunidad 4 de Altamira; también se reportó la privación de la libertad de un hombre que fue llevado a la fuerza de la misma comunidad por hombres armados; un poco más tarde, en la entrada a la comunidad Vicente de Flores encontraron bolsas negras con cuerpos desmembrados, sin que se conozca hasta el momento el número de víctimas. El domingo por la tarde se registró el multihomicidio en el campo de fútbol.

En el mensaje dirigido a la sociedad, el alcalde señaló que Salamanca es una "palanca de desarrollo", que dijo, "le ha dado mucho al país", pero reconoció que la violencia de los últimos días requiere de la intervención inmediata de los tres niveles de gobierno.

"Hoy estamos pasando por un momento grave, una grave descomposición social. Lamentablemente hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad, cosa que no van a lograr".

César Prieto recordó que a los hechos violentos del fin de semana se suma la localización el día jueves 22 de enero de un artefacto explosivo colocado en la puerta 4 de la refinería Antonio M. Amor. Con el apoyo de personal especializado de la Secretaría de la Defensa Nacional se pudo retirar el explosivo.

El alcalde morenista aseguró que, desde la tarde del domingo, tras la masacre en Loma de Flores, estuvo en comunicación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal; con Juan Mauro González, titular de la Secretaría de Seguridad y Paz del Gobierno del Estado; con el fiscal general Gerardo Vázquez Alatriste.

A pesar de la comunicación, el número de personas lesionadas que reporta el Gobierno Municipal de Salamanca y la Fiscalía General del Estado no coinciden.

La primera autoridad en dar a conocer detalles del número de víctimas fue el gobierno de César Prieto, que manejó 11 personas fallecidas y 12 más heridas; incluso, en el mensaje enviado por el alcalde mantiene la cifra y detalla que entre las víctimas que reciben atención médica están una mujer y un menor de edad.

Unas horas más tarde, en el comunicado de la Fiscalía General del Estado se asegura que son 11 personas fallecidas, pero solo seis heridas que siguen hospitalizadas.

Prácticamente 12 horas después de la masacre, la gobernadora, Libia García Muñoz Ledo, se pronunció sobre el multihomicidio en Loma de Flores.

"Lo ocurrido en la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca, es un hecho inaceptable que lastima profundamente a las familias guanajuatenses. Nuestra solidaridad está con las víctimas y sus seres queridos", posteó en sus redes la gobernadora minutos después de las 6 de la mañana.

La gobernadora está volando de regreso a Guanajuato proveniente de España, donde estuvo una semana para participar en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), su regreso al Bajío está programado para la tarde de este lunes.