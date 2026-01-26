Alertan por hostigamiento sistemático contra periodistas por parte de servidoras públicas del PVEM

MORELOS (apro).- La Red de Mujeres Periodistas del Estado de Morelos alertó sobre un patrón reiterado de hostigamiento contra periodistas, presuntamente ejercido por la regidora de Cuautla, Anita Sánchez Guerra, y la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juanita Guerra Mena, mediante diversas prácticas de intimidación, incluido el uso del aparato de seguridad oficial, para obstruir el ejercicio periodístico durante coberturas informativas en espacios públicos.

El pronunciamiento se deriva de los hechos ocurridos este viernes a las afueras del Palacio de Gobierno del Estado, en el centro de Cuernavaca, donde las periodistas Silvia Lozano y Guadalupe Flores realizaban una cobertura informativa en un espacio público.

De acuerdo con la Red, la labor periodística se realizó a distancia, sin interferir en el operativo de seguridad, sin obstruir el tránsito ni invadir la esfera privada de las funcionarias. No obstante, la organización documentó que la regidora regresó hacia las comunicadoras, respaldada por elementos de seguridad, detuvo momentáneamente el tránsito vehicular y las confrontó de manera directa.

El pronunciamiento detalla que las acciones consistieron en agresión verbal, exigencia de datos personales, acusaciones infundadas de hostigamiento, así como grabaciones con teléfonos celulares con fines intimidatorios, realizadas bajo la protección de un dispositivo de seguridad oficial. Estas conductas, señala la Red, afectaron directamente el ejercicio periodístico al generar un entorno de intimidación, inhibición y riesgo durante una cobertura informativa legítima.

La Red de Mujeres Periodistas precisó que estas acciones constituyen obstrucción del ejercicio periodístico, al utilizar recursos del Estado para limitar, inhibir o desacreditar la labor informativa; así como una vulneración a la libertad de expresión y al derecho a informar, protegidos por los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por tratados internacionales de derechos humanos.

Asimismo, indicó que la exigencia de datos personales y el uso de grabaciones sin consentimiento representan una afectación directa a la seguridad y a la integridad profesional de las periodistas, al exponerlas a posibles riesgos posteriores y a mecanismos de presión indebidos.

La organización subrayó que este hecho no es aislado y que ha documentado al menos cuatro incidentes previos en los que, de manera reiterada, se ha confrontado, intimidado o desacreditado a periodistas durante coberturas informativas vinculadas tanto con la regidora Anita Sánchez Guerra como con la senadora Juanita Guerra Mena, algunos de ellos difundidos públicamente por las propias funcionarias.

Ante estos hechos, la Red exigió a las servidoras públicas señaladas abstenerse de incurrir en actos de intimidación, agresión u obstrucción contra periodistas; llamó al Partido Verde Ecologista de México a tomar cartas en el asunto y a garantizar que sus representantes se conduzcan con respeto hacia los medios de comunicación; y solicitó al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Morelos analizar los hechos y establecer medidas preventivas y de no repetición.

La Red reiteró que preguntar, documentar e informar no constituyen acoso, y que la violencia contra la prensa, venga de donde venga, no debe normalizarse.