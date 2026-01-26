Ejecutan a comandante de la Policía Estatal de Costa Chica, Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El comandante regional en la Costa Chica de la Policía Estatal, Daniel Hernández Arenas, fue ejecutado la tarde del domingo en la comunidad Cruz de Corazón, municipio de Ometepec.

Es el segundo mando policiaco ultimado en menos de un mes en la entidad. Durante 2025 en Guerrero, 39 policías fueron asesinados, de acuerdo con la organización Causa en Común.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (SSPGro) aseguró que el comandante Daniel Hernández perdió la vida en cumplimiento de su deber y que tras el crimen desplegaron junto a fuerzas federales un operativo de búsqueda de los responsables para aplicar la ley.

El ataque fue reportado a las autoridades a las 5:30 de la tarde del domingo sobre el libramiento de Cruz de Corazón hacía la cabecera de Ometepec, justo detrás de las instalaciones del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero (ICATEGRO), informaron fuentes de seguridad.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de la Policía Municipal, de la Policía Estatal y de la Policía Investigadora Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), así como del Ejército y la Guardia Nacional para resguardar la zona e implementar un operativo de búsqueda de los responsables.

El reporte ministerial indica que el comandante caminaba sobre el libramiento cuando fue sorprendido por hombres fuertemente armados que le dispararon a quemarropa.

Familiares levantaron el cuerpo y se llevaron a su domicilio en la misma comunidad de donde era originario.

Por la noche, la SSPGro emitió un comunicado donde lamentó la irreparable pérdida del policía estatal que se desempeñaba como comandante Regional en la Costa Chica y que perdió la vida “en cumplimiento de su deber” tras una agresión.

Aseguró que de manera inmediata fue desplegado en la región un operativo de búsqueda y localización de los responsables, en coordinación con la FGE, Ejército y Guardia Nacional para fortalecer las acciones de investigación y garantizar que se aplique la ley con firmeza.

El 29 de diciembre pasado, el comandante Regional de la zona Norte de la Policía Estatal, Mariano Dorantes García, fue asesinado a balazos cerca de su domicilio en la comunidad de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, en la región Centro.

La organización Causa Común reportó que en el 2025 fueron ultimados 39 policías, de los cuales 15 pertenecían a corporaciones municipales, cuatro eran estatales, tres eran de la Guardia Nacional y dos de la Policía Investigadora Ministerial.

Además 13 de las víctimas eran policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) masacrados en una emboscada el 16 de agosto pasado en el municipio de Ayutla; un ex consejero de la UPOEG y un integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).

En la edición impresa de este lunes el diario El Sur informó que, por medio de una solicitud, autoridades reportaron que, de 2015 a octubre de 2025, al menos 157 policías preventivos, estatales, ministeriales, de la Guardia Nacional, efectivos de la Secretaría de Defensa Nacional, así como un policía federal, fueron ultimados en esta entidad suriana.