Exsecretario de Gobierno de Morelos se deslinda de detención de “El Botox” en inmueble de su propiedad

Samuel Sotelo se deslinda de detención de “El Botox” registrada en inmueble de su propiedad. Foto: X: @SGSamuelSoteloS

MORELOS (apro).- Samuel Sotelo Salgado, exsecretario de Gobierno de Morelos durante la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo, negó tener relación alguna con César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, luego de la publicación de reportes periodísticos en medios de circulación nacional que refieren una detención realizada en 2018 en un inmueble de su propiedad, ubicado en Cuernavaca.

El deslinde fue difundido mediante una carta pública compartida en redes sociales, firmada únicamente como magistrado en retiro, pese a que Sotelo Salgado se desempeñó como consejero jurídico del Ayuntamiento de Cuernavaca, consejero jurídico del gobierno estatal y secretario de Gobierno, además de haber fungido como encargado de despacho de la gubernatura durante distintos periodos del sexenio de Cuauhtémoc Blanco Bravo.

La aclaración se produjo tras la difusión de información sustentada en documentos internos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), publicados por el medio digital Latinus, en los que se señala que el 28 de agosto de 2018 se llevó a cabo la detención de Sepúlveda Arellano en un domicilio localizado en la calle Cataluña, en el fraccionamiento Maravillas de Cuernavaca, inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad a nombre de Sotelo Salgado, a quien los reportes vinculan directamente con el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo por los cargos que ocupó durante ese periodo.

De acuerdo con los reportes militares, la aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden judicial por el delito de homicidio. En ese momento, Sepúlveda Arellano era identificado por autoridades federales como presunto líder del grupo criminal Los Viagras, con presencia en la región de Tierra Caliente, Michoacán. Los documentos forman parte de correos electrónicos filtrados en 2022 y difundidos públicamente.

En su pronunciamiento, Sotelo Salgado afirmó que no conoce ni ha tenido vínculo alguno o comunicación con la persona señalada y sostuvo que las publicaciones han generado interpretaciones que, a su juicio, no corresponden con los hechos.

Expuso que el inmueble fue adquirido en 2014 y que en 2018 fue colocado en arrendamiento a través de una asesora inmobiliaria, a la cual se delegó la administración, promoción y formalización del contrato. Aseguró que no tuvo contacto directo con el arrendatario ni con quienes habitaron la vivienda.

Precisó que el contrato fue firmado en julio de 2018 con testigos y que el nombre de la persona que aparece como arrendataria no coincide con el de César Alejandro Sepúlveda Arellano. Como respaldo, anexó imágenes del contrato celebrado con una empresa administradora, la cual —según expone— subarrendó posteriormente el inmueble a un tercero distinto.

En el cierre de su carta, Sotelo Salgado afirmó que su relación con asuntos penales ha sido exclusivamente desde el ejercicio institucional, en funciones desempeñadas como defensor de oficio, juez y magistrado del Poder Judicial de Morelos.