Fin de semana violento en Veracruz deja seis asesinatos, entre ellos el nieto de la alcaldesa de Lerdo de Tejada. Foto: FGE

XALAPA, Ver. (apro)- El fin de semana dejó seis personas asesinadas en Veracruz, una de ellas el nieto de la alcaldesa de Lerdo de Tejada.

El sábado un taxista fue asesinado a balazos cuando circulaba sobre el bulevar Instituto Tecnológico, en el municipio de Minatitlán -al sur de Veracruz-. La víctima recibió múltiples impactos y falleció en el lugar de los hechos.

Por otra parte, en el norte del estado, un taxista y una mujer fueron asesinados en la localidad Las Bugambilias, en el municipio de Espinal. En el auto también viajaba un bebé en el asiento trasero que quedó ileso.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados dispararon cuando circulaba por un camino de terracería en la localidad Las Bugambilias. El hombre fue identificado como Fabian “N” y murió en lugar junto a la mujer,

El domingo por la noche fue asesinado Dorian Gamaliel Román Corro nieto de la alcaldesa Flor María Sosa Zamudio. El joven se encontraba al interior de un bar cuando fue atacado a balazos por desconocidos.

También durante la madrugada de este lunes, fueron asesinados dos personas en el municipio de Cosoleacaque al sur de Veracruz, quienes fueron sacados por la fuerza de un departamento ubicado en el fraccionamiento Los Mangos. Los vecinos reportaron la llegada de varias camionetas al lugar, quienes entraron al departamento y dispararon contra dos hombres quienes murieron en el lugar.

Excomandante de Poza Rica fue detenido

Este lunes, la fiscalía de Veracruz informó que través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Efigenio “N”, excomisario de la policía de Poza Rica, como presunto responsable del delito de extorsión agravada, cometido en agravio de dos víctimas cuya identidad se encuentra reservada.

Efigenio “N”, también identificado con el alias de “el Tiburón”, se desempeñó como director de Seguridad Pública Municipal durante la administración del alcalde morenista Fernando Remes Garza. Aunque dejó el cargo directivo, continuaba activo dentro de la corporación policial con un rango menor.

Fue nombrado comandante de la policía municipal en junio de 2025. La detención se dio en el marco de que la mesa de la paz y seguridad de Veracruz se desarrolló en Poza Rica, donde la gobernadora Rocío Nahle realiza una gira de trabajo este lunes.