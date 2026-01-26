Iniciarán reubicación de 2 mil 650 familias que perdieron patrimonio por lluvias en Hidalgo

HIDALGO (apro).- A tres meses de los daños ocasionados por la perturbación tropical 90-E en 28 municipios de Hidalgo, y con un censo de 2 mil 650 viviendas destruidas, dañadas o ubicadas en sitios de riesgo para reconstruir, el gobierno estatal espera iniciar con la primera reubicación de familias en un predio de una hectárea que se ubica en San Bartolo Tutotepec, donde construirían, en conjunto con el Ejecutivo federal, las primeras 55 a cien casas.

El desbordamiento de ríos, las inundaciones, la caída de naturaleza y de infraestructura dejó también 384 localidades incomunicadas y 22 personas fallecidas.

Los damnificados, a su vez, piden el apoyo gubernamental para restablecerse, debido a que las pérdidas también afectaron la agricultura, los empleos y el patrimonio, aunado a que piden un censo adecuado que incluya, verdaderamente, a los más afectados, y no se centre en las cabeceras municipales, sino que llegue a las localidades donde se registró la mayor devastación.

El mandatario Julio Menchaca Salazar reconoció que hay pobladores que refieren no haber sido censados entre los damnificados y, por lo tanto, no son susceptibles a apoyos para la reconstrucción; no obstante, mencionó que este ejercicio lo realizó la Secretaría del Bienestar federal, en cuya “cancha” está el asunto de la recolección de datos para las ayudas sociales a quienes sufrieron el impacto del fenómeno hidrometeorológico.

“Ya se entregó físicamente, ya se hicieron todos los estudios (…) y se van a trasladar de 55 a 100 viviendas; se está avanzando en el modelo, se van a tener las reuniones con las asambleas (locales) para establecer ciertas reglas. Una de ellas es que haya consciencia de no volver a construir en donde se generó un daño”, mencionó el gobernador en entrevista posterior a la inauguración del Torneo Estatal de Robótica y Habilidades en áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), Girl Powered México 2025-2026.

Mencionó que, con personal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de la Subsecretaría de Protección Civil estatal, la Comisión de Vivienda local y la Secretaría de Infraestructura Pública de la entidad, igualmente han identificado lugares de alto riesgo en los que “si bien se causó un daño, con alguna obra de mitigación podría volver a construirse ahí; por ejemplo, con un muro de contención”.

“Por varias cuestiones: uno de ellos es el costo del terreno, pero otra es que se puede resolver ahí mismo, simplemente reforzándolo con algunas medidas”, añadió.

De acuerdo con el gobernador, el censo estatal que se tiene, avalado por Sedatu, es de 2 mil 650 viviendas, aunque mencionó que “faltan algunos municipios en los que se está yendo a ratificar, porque en todos los lugares hay una especie de reconfirmación”, además de aceptar que, aunque algunas familias siguen viviendo con otros parientes, hay otras que por necesidad intentan restablecerse en los sitios dañados.

“La mayoría están viviendo en otros lados, con familiares, porque se corre un riesgo y las personas saben que están en riesgo, también sabemos de quien por necesidad está utilizando (los espacios siniestrados), pero con un alto riesgo”, expuso Menchaca, al tiempo de mencionar que los frentes fríos que han impactado a la entidad en los últimos días provocan lluvias y vientos fuertes, y que hay entre las 2 mil 650 casas censadas por los daños “algunas muy sentidas” en las que el peligro se agrava.

El gobernador dijo que “en muchos casos” las personas afectadas tendrán una casa “mejor que la que tenían antes” y comprometió apurar los trabajos para la localización de terrenos e inicio de obras de construcción.

El predio ubicado en San Bartolo Tutotepec, un municipio situado en la Sierra Otomí-Tepehua y de los más afectados, es propiedad del estado y, de acuerdo con el jefe del Ejecutivo de la entidad, fue validado por Sedatu para asentamiento urbano. No mencionó los criterios mediante los cuales se priorizará qué familias reciben primeramente las viviendas, otras alternativas de lugares y los tiempos estimados para ésta y siguientes obras de construcción, aunque refirió que el objetivo es que este año se puedan efectuar los cambios de domicilio para todos los damnificados.