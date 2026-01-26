Salomón Jara vive una amarga “ratificación”: la capital de Oaxaca le da la espalda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la consulta para la revocación de su mandato, el gobernador de Oaxaca por Morena, Salomón Jara Cruz, obtuvo un resultado peor del esperado.

En la elección con forma de plebiscito, que fue ignorada por el 70% de la población, el político solo consiguió el respaldo de 58.8% de los 935 mil oaxaqueños que acudieron a las urnas, e incluso sufrió un severo revés en la capital del estado, donde el 74% de la población votó para que no siguiera al frente del gobierno.

Un análisis realizado por Proceso a los datos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) recabados en las casillas después de la jornada electoral de ayer muestra que el experredista arrasó en 12 pequeños municipios de la entidad, donde obtuvo el apoyo de más del 90% de los votantes, como fue el caso en su pueblo natal de San Melchor Betaza, donde el 94.6% de los votantes lo respaldó.

De hecho, en 175 casillas –el 6% del total de casillas instaladas--, se reportó más del 90% de votos favorables a Jara, y algunas de ellas llaman francamente la atención, como las 12 casillas del municipio de San Juan Guichicovi, donde los votos de apoyo a Jara superaron el 90% y la participación fue de 78%, o las 8 casillas de Santa María Chilchota, donde la votación por Jara arrasó y la participación rebasó el 98%.

Estas casillas con resultados radicalmente distintos a los del resto de la votación, tuvieron un peso mayor en la consulta, pues las urnas de apoyo abrumador a Jara depositadas en ellas sumaron 117 mil 847 votos, es decir, un 12% de la totalidad de la participación registrada ayer.

Otro dato: Jara obtuvo resultados muy favorables en prácticamente todos los municipios donde se registraron tasas de participación superiores al 50%, muy por encima del promedio estatal.

En el otro extremo, se observan resultados igual de inverosímiles, aunque en una menor escala: en 33 casillas, donde se depositaron 6 mil 751 votos, se registró más de 90% de votos para remover a Jara de su cargo. En el municipio de Santiago Yosondúa, ubicado en la región de la Mixteca Alta, se registró la mayor tasa de repudio al gobernador: ahí, se contabilizaron mil 848 votos, de los cuales el 91% pidió la remoción.

“Embarazo” de urnas y acarreo

La elección de ayer en Oaxaca pasado resultó una copia, a nivel estatal, de la consulta para la revocación de mandato realizada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador con el apoyo de Morena en abril de 2022, y durante la cual la tasa de abstención rebasó el 82 por ciento.

Al igual que la consulta de López Obrador, cuestionada por su costo y su utilidad, la consulta respecto a la permanencia de Jara en su cargo fue criticada por la colocación de espectaculares a favor del gobernador, mientras que el IEEPCO reportó centenas de denuncias por prácticas irregulares, como quema y “embarazo” de urnas, coacción del voto o acarreo de personas.

Los datos del IEEPCO dan cuenta que, entre los 570 municipios de Oaxaca, el morenista enfrentó problemas en algunas de las principales urbes de la entidad. Además de su franca derrota en la capital, Jara tuvo reveses en San Juan Bautista Tuxtepec, Santa Cruz Xococotlan, Santa Lucía del Camino, Santo Domingo Tehuantepec, Salinas Cruz, Miahuatlan y Pochutla, y sufrió en Huatulco, con apenas 49% de apoyo.

El morenista logró buenos resultados en Juchitán, Acatlán de Pérez, Putla de Guerrero, San Juan Guichicovi, Loma Bonita y Santa María Chilchota.