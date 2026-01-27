Ataque armado en Temixco deriva en persecución “de película”; hay tres detenidos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Un ataque armado registrado en el municipio de Temixco dejó como saldo a un hombre herido y derivó en una persecución policial que concluyó con la detención de dos hombres y una mujer, de acuerdo con información preliminar. La movilización fue captada en video y las imágenes de la persecución, calificada por testigos como “de película”, comenzaron a circular en redes sociales.

Los hechos se originaron en la colonia Lomas del Carril, en el municipio de Temixco, donde un hombre resultó herido por disparos de arma de fuego, situación que generó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad en distintos puntos de la zona metropolitana.

Temixco se ubica a 13.1 kilómetros de Cuernavaca, capital de Morelos, y forma parte de la zona metropolitana del estado. El municipio es gobernado por Israel Piña, quien llegó a la presidencia municipal postulado por el Partido Acción Nacional (PAN), en alianza con el PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas.

Vecinos de la colonia Lomas del Carril señalaron que las detonaciones de arma de fuego generaron sorpresa, incertidumbre y temor entre la población. Testigos refirieron que el posterior despliegue policial, con numerosas patrullas circulando a alta velocidad, incrementó la tensión en la zona habitacional, ante la magnitud del operativo.

Posteriormente, se registró una persecución policiaca sobre la autopista México–Acapulco, en el tramo del Paso Express, a la altura de la colonia Antonio Barona, en Cuernavaca, la cual culminó con la detención de los tres ocupantes de un vehículo compacto color gris, como parte de un operativo interinstitucional en el que participaron elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Morelos.

En los videos que circulan en redes sociales se observa un numeroso despliegue de elementos de seguridad, así como varias unidades de patrullas sobre el Paso Express, lo que generó un fuerte impacto visual entre automovilistas. En otras grabaciones se aprecia el momento en que elementos policiacos someten a las tres personas detenidas, entre ellas una mujer que vestía una playera color rosa, además del automóvil gris en el que viajaban.

Temixco es considerado desde hace varios años como uno de los municipios catalogados como foco rojo en materia de seguridad, debido a los altos índices de violencia y delitos de alto impacto, así como a la presencia de grupos delictivos, situación que ha sido denunciada de manera reiterada por habitantes y documentada en reportes oficiales.

Al cierre de esta edición, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y hasta el momento ninguna autoridad estatal o municipal ha emitido una postura oficial sobre lo ocurrido.