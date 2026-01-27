Atribuyen al CÃ¡rtel Santa Rosa de Lima el tiroteo en campo de futbol en Salamanca

(EUROPA PRESS).- El Gobierno de MÃ©xico acusÃ³ este lunes al CÃ¡rtel Santa Rosa de Lima (CSRL) del tiroteo masivo que en la vÃ­spera dejÃ³ al menos once muertos en un campo de futbol del centro del paÃ­s, en el marco de una pugna con el CÃ¡rtel Jalisco Nueva GeneraciÃ³n (CJNG).

"De acuerdo con las primeras lÃ­neas de investigaciÃ³n, al menos cinco de las personas fallecidas que fueron identificadas pertenecen a una empresa de seguridad privada ligada al CJNG", seÃ±alÃ³ en un comunicado la SecretarÃ­a de Seguridad y ProtecciÃ³n Ciudadana.

La SSPC apuntÃ³ en su nota a la presunta participaciÃ³n de MoisÃ©s Soto, quien pertenece a "Los Marros", un grupo dedicado al narcotrÃ¡fico, si bien tambiÃ©n estÃ¡ acusado de homicidio y extorsiÃ³n en Irapuato, Salamanca y Celaya, en el estado de Guanajuato.

"Los Marros" estÃ¡ liderada por Mario Eleazar Lara Belman, alias 'Negro' â€“aunque tambiÃ©n se le conoce como 'Camorro' y/o 'Gallo'â€“ quien, de acuerdo con las autoridades mexicanas, fue detenido en junio de 2020 y estÃ¡ estrechamente vinculado con el CÃ¡rtel Santa Rosa de Lima, puesto que su hermano Noe Lara Belman, alias 'El Puma', es uno de los fundadores de la organizaciÃ³n criminal. De hecho, tanto Mario Lara como MoisÃ©s Soto tienen Ã³rdenes de bÃºsqueda y captura.

"Mario Eleazar Lara Belman estÃ¡ identificado como generador de violencia en los municipios de Irapuato, Salamanca y Celaya; cuenta con orden de aprehensiÃ³n vigente por el delito de homicidio calificado para ejecuciÃ³n de sentencia. Se le relaciona con los delitos de secuestro, extorsiÃ³n, homicidio, venta de droga, desapariciÃ³n forzada de personas", seÃ±alÃ³ en su nota la SecretarÃ­a.

Al menos once personas murieron y otras doce, incluido un menor de edad, resultaron heridas despuÃ©s de que un grupo de hombres armados entrara en un campo de futbol situado en Loma de Flores, una localidad prÃ³xima a Salamanca, en el estado mexicano de Guanajuato, y comenzara a abrir fuego contra los allÃ­ presentes.

"Este hecho se suma a una ola de violencia que lamentablemente padecemos en el estado y particularmente en Salamanca. Ayer (este sÃ¡bado) tuvimos cinco personas asesinadas en la comunidad de Cuatro de Altamira, en San Vicente de Flores, y la semana pasada se dio tambiÃ©n una amenaza de un artefacto explosivo en una instalaciÃ³n federal (...) donde gracias a la intervenciÃ³n de las autoridades federales pudo ser desactivada y no causÃ³ daÃ±o alguno", relatÃ³ el alcalde de Salamanca, CÃ©sar Prieto.