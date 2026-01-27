Choque armado en Bachigualato: disparan contra camioneta del secretario de Seguridad de Culiacán

Momento en el que el vehículo oficial del secretario de seguridad impactó a otro vehículo en el que resultaron heridos un hombre y su hijo en Bachigualato, Culiacán, Sinaloa, martes 27 de enero de 2026. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin., (apro) .- Un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y un grupo armado dejó saldo de un policía municipal herido, así como cuatro presuntos gatilleros y aseguraron cuatro armas largas, equipo táctico y un vehículo, según el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

El nuevo choque armado ocurrió luego del reporte de un convoy por el sector Bachigualato, colonia al poniente de la ciudad en donde tiene su sede la Policía Municipal, y que se extendió hasta la colonia Terranova.

Al atender el reporte, fuerzas de seguridad fueron agredidas por un grupo armado, refriega en la que participó el secretario de seguridad de Culiacán, el coronel Alejandro Bravo Martínez, quien resultó ileso, sólo se reportaron impactos de bala en su unidad.

Sin embargo, durante la persecución, el vehículo oficial del secretario de seguridad impactó a otro vehículo en el que resultaron heridos un hombre y su hijo. Este choque vino después de una colisión previa con el vehículo desde donde se intercambiaron disparos.

El policía herido se reporta como fuera de peligro y recibe atención médica en un hospital de la ciudad. También se reportaron tres civiles armados heridos en el enfrentamiento.

Derivado de este choque, escuelas del sector cancelaron clases en esa zona, que incluye a por lo menos cuatro colonias.