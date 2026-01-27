Destituyen a secretaria de Turismo de Chiapas captada celebrando en Madrid (Video)

La comitiva mexicana en la Feria Internacional de Turismo en Madrid. Foto: @SECTUR_mx

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destituyó a la secretaria de Turismo de Chiapas, María Eugenia Culebro Pérez, luego de que en redes sociales se difundieran videos donde integrantes de la comitiva estatal aparecen celebrando durante su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, realizada del 21 al 25 de enero en Madrid, España.

A través de sus redes sociales, el mandatario informó el nombramiento de Segundo Guillén Gordillo como nuevo titular de la dependencia.

“Esta mañana tuve a bien designar a Segundo Guillén Gordillo como nuevo titular de la Secretaría de Turismo. Lo exhorté a conducirse con lealtad, transparencia y compromiso para seguir impulsando el desarrollo turístico de Chiapas”, publicó Ramírez Aguilar.

La destitución se concretó mientras Culebro Pérez, hija de una empresaria hotelera local, aún se encontraba en Madrid como parte de la delegación chiapaneca.

1) #Funcionarios y #Empleados de @Sectur_Chiapas disfrutan paseo en #Madrid #España con cargo al erario estatal. Varios de ellos sin el perfil idóneo para la promoción turística. Un video identifica al secretario particular de la titular y otros funcionarios de #Sectur con… pic.twitter.com/XFTU1X9IcM — Gabriela Coutiño (@GabyCoutino) January 26, 2026

Segundo Guillén Gordillo, originario de Comitán -al igual que el gobernador-, se desempeñaba como coordinador general ejecutivo de la Secretaría de Turismo, cargo desde el cual estaba a cargo de proyectos ecoturísticos. Es parte del círculo cercano del mandatario estatal.

La decisión ocurrió horas después de que circulara un video en redes sociales donde se observa a funcionarios de Turismo festejando con mariachi y bebidas alcohólicas, presuntamente al cierre de la feria, la cual este año estuvo dedicada a México.

En una de las grabaciones aparece Dorian Molina, secretario particular de la exfuncionaria, mostrando a la comitiva con copa en mano mientras el cantante Carlos Rivera, vestido de charro, interpreta Cielito Lindo.

Además, se difundieron fotografías y videos donde María Eugenia Culebro posa en distintos puntos turísticos de Madrid, como la Puerta de Alcalá, lo que generó críticas sobre el uso del tiempo y recursos públicos durante la comisión oficial.

En el viaje también participó la rectora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Juana de Dios López Jiménez, arqueóloga conocida como “La Reina Roja” por su descubrimiento en 1994 de un entierro femenino maya del siglo VII en Palenque, posiblemente vinculado a Pakal el Grande. Durante FITUR, la rectora realizó una presentación artística.

Tras la difusión de los videos el lunes, Culebro Pérez guardó silencio y no emitió posicionamiento alguno. Fue hasta el mediodía de este martes cuando el gobernador formalizó el relevo en la Secretaría de Turismo y tomó protesta a Segundo Guillén, a quien pidió desempeñar su gestión bajo los principios de la Cuarta Transformación.

La ahora exsecretaria también había sido objeto de cuestionamientos públicos, entre ellos la contratación de Sandy Patrón, de 27 años, representante de Yucatán en Mexicana Universal 2023, para promover los destinos turísticos de Chiapas.