Detienen a seis funcionarios durante la consulta de revocación de mandato de Salomón Jara

Consulta por la revocación de mandato del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, el domingo 25 de enero de 2026. Foto: Facebook: Gobierno del Estado de Oaxaca

OAXACA, Oax., (apro) .- El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, confirmó la detención de seis personas durante la consulta de revocación de mandato del gobernador Salomón Jara Cruz en Santa María Zaniza, de las cuales cuatro funcionaras del órgano electoral fueron liberadas y otras dos se encuentran en la cárcel municipal en condiciones “inhumanas”.

Por su parte, habitantes de Santa María Zaniza, municipio ubicado en la Sierra Sur de Oaxaca, publicó en su cuenta de Facebook que el domingo 25 de enero, la delegada de la Paz, Lourdes Adriana Rodríguez Santos, intentó sobornar y comprar a funcionarios de casilla para que le entregaran las boletas y marcaran a favor de Salomón Jara durante la elección de revocación de mandato.

“Ante la negativa de los funcionarios, la delegada tomó las boletas por la fuerza y comenzó a marcarlas a su antojo. Por estos actos de corrupción y fraude electoral, fue detenida y encarcelada por la autoridad comunitaria”.

Informaron que el lunes 26 de enero, el pueblo de Santa María Zaniza, reunido en asamblea general, comprobó los hechos y, conforme a su reglamento interno, impuso una multa de 10 millones de pesos, recurso que será destinado a obras públicas. Adelantaron que “hasta que dicha multa sea cubierta, no se permitirá su liberación”.

Asimismo, desmintieron que la delegada haya acudido por la supuesta detención de personal del INE: “Nunca hubo ningún asistente electoral detenido; la delegada llegó al municipio con anticipación y con un plan ya definido”.

Es por ello que “el pueblo de Zaniza exige al gobierno del estado el retiro inmediato del cargo y sanción ejemplar contra Lourdes Adriana Rodríguez Santos, por promover corrupción, soborno y compra de votos, cuando su función debería ser garantizar la paz social”.

Sin embargo, el secretario de Gobierno aseguró que “ya se exhortó al síndico municipal para que ambas mujeres sean remitidas de inmediato a la Fiscalía General del Estado, a fin de que se esclarezca el motivo legal de su detención y se garantice el debido proceso”.

Insistió en que “nosotros apelamos a que todo servidor público o ciudadano pueda ser sometido a las leyes de manera adecuada, correcta en una relación a sus derechos humanos”.

Mencionó que ya “hemos tenido comunicación con el síndico municipal al que se le ha exhortado a presentar a estas personas en la fiscalía y explicar cuál es el motivo real de la retención de estas personas. Vamos a estar dando acompañamiento y seguimiento para lograr su liberación de las personas”.

Antes, en sus redes sociales, la comunidad zapoteca recalcó que Lourdes Adriana Rodríguez Santos ofreció apoyo de vivienda a cambio de marcar boletas a favor del “corrupto” Salomón Jara.

Publicaron que “el pueblo fue claro sí vino a comprar votos, pero no será al precio que ellos pretendan imponer. Por ello el pueblo exige la renuncia voluntaria de Salomón Jara por fraude electoral y por burlarse de un pueblo que él considera humilde, pero que está reconocido a nivel federal como uno de los más marginados del país”.

O en su defecto, pidieron “que cubra una fianza millonaria para la delegada Lourdes Adriana Rodríguez Santos ya que ese recurso el pueblo lo necesita más que el gobernador.

Y remataron con las siguientes consignas: “¡El pueblo NO quiere carpetas de investigación interminables! ¡NO más diálogos políticos vacíos! ¡NO más firmas en papeles sin garantías! ¡NO más pueblos abandonados!”