Encuentran cuerpo mutilado en Culiacán; es el segundo hallazgo en días consecutivos. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro).- Por segundo día consecutivo autoridades reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida mutilado cuyo rostro se encontraba desollado. Este nuevo caso también presentó narcomensajes alrededor del cadáver.

El hallazgo fue reportado poco después de las seis de la mañana en la zona norte de Culiacán, en el fraccionamiento Santa Fe. Hasta el momento se desconoce la identidad de esta persona que se encontraba envuelta en plásticos negros.

El cuerpo fue abandonado en un predio baldío muy cerca de una escuela secundaria sobre la principal avenida de dicho fraccionamiento.

El caso reportado ayer de forma similar fue ubicado apenas a unos metros de la Fiscalía General del Estado (FGE), afuera de la plaza comercial Cuatro Ríos en una jornada que incluyó el hallazgo de restos óseos en el panteón de la comunidad de Villa Adolfo López Mateos, al poniente de Culiacán. ?