Gobierno de Hidalgo gastó 4.6 mdp en pastes, tlacoyos y tamales, casi lo mismo que en medicinas

PACHUCA, Hgo. (apro).- El gobierno de Julio Menchaca Salazar en Hidalgo gastó 4.6 millones de pesos en pastes, tlacoyos y tamales verdes, rojos y de rajas, como parte de un “Servicio de Alimentos” contratado para asistentes a los eventos protocolarios del Poder Ejecutivo.

El monto equivale al 90 por ciento del recurso etiquetado el año anterior para “Medicinas y productos farmacéuticos” en el estado (5 millones 192 mil 701 pesos), de acuerdo con el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025.

Este gasto en alimentos también equivale a 300 apoyos gubernamentales –de 15 mil 500 pesos cada uno– para personas afectadas por la vaguada monzónica de octubre, que en Hidalgo dejó 2 mil 650 viviendas destruidas, dañadas o ubicadas en sitios de riesgo para reconstruir, pérdida de patrimonio y daños en 28 municipios.

Aunque el acuerdo de prestación de servicios no precisa cuáles fueron los actos en los que se dotó de los entremeses y aperitivos a los convocados a actos gubernamentales, la licitación pública No. EA-913003989-N402-2025 fue lanzada en los días previos a los cuatro informes regionales que Menchaca realizó en el marco de su tercer año de mandato.

Aquellos eventos efectuados en Huejutla (29 de agosto), Tula (2 de septiembre), Pachuca (día 5) e Ixmiquilpan (9) contaron con espectáculos de danza, conjuntos musicales, batucada, entre otros espectáculos; sin embargo, ni en la descripción del “Servicio de Alimentos”, ni en la junta de aclaraciones, apertura de propuestas ni fallo se especificó en qué lugares y eventos se proveería la comida, sólo menciona que la cantidad sería para 17 mil personas y que la información sería proporcionada al ganador.

El Anexo Técnico de la licitación refiere que el menú debía constar de pastes variados –empanadas tradicionales del estado de Hidalgo–, tanto salados como dulces.

También, de tlacoyos rellenos en salsa verde y de tortas. En cuanto a las bebidas, se pidió agua de sabor y café de olla.

En las bases de un concurso, al que sólo se presentó un proveedor, se menciona que era necesario considerar “colocar como mínimo tres puntos de distribución” en los eventos, los cuales debían incluir carpas, mesas y mantelería, más el personal para el manejo de los alimentos.

Igualmente, el pago de 4 millones 649 mil 187.20 pesos consideraba productos desechables y aditamentos “que puedan ser necesarios para la correcta distribución del servicio a las personas asistentes a los eventos protocolarios del Poder Ejecutivo”.

El servicio fue solicitado el 25 de agosto de 2025 por la Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, en conjunto con la Coordinación de Operación Institucional y la Dirección General de Relaciones Públicas la Persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Dos días después del lanzamiento se llevó a cabo la Junta de Aclaraciones en la que el licitante, Lirio Corona Montuffar, presentó escrito de interés por participar en el procedimiento de contratación, sin externar dudas. Dos días más tarde, la misma persona física hizo la única propuesta, que fue aceptada ese mismo 29 de agosto, fecha del fallo.