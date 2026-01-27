Lluvias del frente frío 30 desbordan ríos y activan Plan DN-III-E en Teapa, Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- Las lluvias provocadas por el frente frío número 30 ocasionaron el desbordamiento de los ríos Teapa y Pichucalco, lo que llevó al Ejército Mexicano a desplegar el Plan DN-III-E en el municipio de Teapa, donde al menos 76 familias resultaron afectadas por anegaciones e inundaciones.

Reportes oficiales señalan que el incremento en los niveles de ambos afluentes impactó a varias comunidades asentadas en zonas bajas, donde el agua ingresó a viviendas y cubrió patios y calles, generando condiciones de riesgo para la población.

?????? Ante la contingencia por el desbordamiento de los ríos Teapa y Pichucalco, se activó el Plan DN-III-E en el municipio de Teapa.



Elementos del Ejército Mexicano, @GN_MEXICO_, @ProcivilTabasco y autoridades estatales y municipales trabajan de manera coordinada para proteger a… pic.twitter.com/THxf9OHWJh — GOBIERNO DE TABASCO (@Gobdetabasco) January 27, 2026

El ayuntamiento de Teapa informó que uno de los puntos más críticos se ubica en la carretera que conecta a este municipio con Villahermosa, debido a encharcamientos que dificultan el paso de vehículos pequeños y afectan la movilidad de los habitantes.

Ante el riesgo de un mayor aumento en los niveles de los ríos, autoridades estatales y municipales, en coordinación con el Ejército Mexicano, realizaron evacuaciones preventivas de familias que fueron trasladadas a refugios temporales habilitados para la contingencia.

Protección Civil del estado mantiene un monitoreo permanente de los afluentes y lleva a cabo recorridos en las zonas afectadas para evaluar daños, brindar apoyo a la población y prevenir emergencias mayores, mientras persisten las lluvias en la región.