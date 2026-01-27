Matan a balazos a mujer en su domicilio; suman tres feminicidios en Chiapas en lo que va de enero

Colectiva feminista 50 más 1 informó y condenó el feminicidio de Lutiana Marisela, presuntamente a manos de su esposo, en Cantón de Zaragoza, Villa de Comaltitlán, Chiapas. Foto: Colectiva 50 más1

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- Lutiana Marisela, una mujer de 35 años, fue asesinada a balazos por su marido en su domicilio en el Cantón Zaragoza en el municipio de Villa de Comaltitlán, con el que suman tres feminicidios en Chiapas en el mes de enero, informó la colectiva feminista 50 más 1.

A través de la Comisión a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, la Colectiva señaló que la víctima fue localizada sin vida alrededor de las 6:00 horas del 26 de enero, con un impacto de arma de fuego en la espalda.

Familiares señalaron que Lutiania Marisela atravesaba problemas maritales y que había recibido amenazas de muerte por parte de su pareja, datos que ya forman parte de las líneas de investigación, dijo por su parte la Fiscalía General del Estado (FGE).

Al condenar el crimen la colectiva feminista –que lleva un conteo puntual de los casos de feminicidio en la entidad–, dijo que el asesinato de Lutiana Marisela, que enluta a una familia, vuelve a evidenciar la grave situación de violencia que enfrentan las mujeres en la entidad.

“Con este caso, suman ya tres feminicidios registrados en Chiapas en lo que va del mes de enero, una cifra alarmante que refleja la urgencia de reforzar las acciones institucionales de prevención, atención y protección”, manifestó.

La FGE informó que inició la carpeta correspondiente bajo el protocolo de feminicidio y que un grupo multidisciplinario de la Fiscalía contra feminicidio, en coordinación con la Fiscalía de Distrito Istmo Costa, realiza las indagatorias para el esclarecimiento del caso con el compromiso de garantizar cero impunidad.

Ante este nuevo hecho de violencia, la Colectiva 50+1 Chiapas reiteró su llamado a las autoridades estatales y municipales para revisar de manera urgente la Alerta de Violencia de Género.

“Chiapas es un estado amplio y profundamente desigual, por lo que resulta indispensable intensificar y ampliar las medidas de protección para las mujeres y la niñez, así como fortalecer los mecanismos de prevención, atención oportuna y acompañamiento a víctimas de violencia”, señaló la organización.

Asimismo, exigió que el feminicidio sea investigado con perspectiva de género, que se sancione a los responsables conforme a la ley y que se garantice justicia para Lutiania Marisela y su familia.

“No podemos normalizar la violencia feminicida. Cada mujer asesinada es una falla del Estado y una herida abierta para la sociedad”, concluyó.